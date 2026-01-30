راه اندازی رادیو «انتظار» برای ۱۰ روز؛ مفهومی که باید از شعار خارج شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، نخستین نشست هم‌اندیشی راه‌اندازی رادیو «انتظار» با حضور احمد پهلوانیان معاون صدای جمهوری اسلامی ایران و مدیر شبکه رادیویی معارف، پنجشنبه ۹ بهمن در سالن اجتماعات رادیو معارف برگزار شد.

در این نشست، احمد پهلوانیان با اشاره به ضرورت پرداخت عمیق و هنرمندانه به مفهوم انتظار در رسانه، راه‌اندازی رادیو انتظار را اقدامی مؤثر در تبیین معارف مهدوی و پیوند آن با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: رادیو انتظار باید صدای امید، پویایی و آمادگی جامعه مؤمن برای ظهور باشد و بتواند مفهوم انتظار را از حالت شعاری خارج کرده و به یک سبک زندگی فعال و مسئولانه تبدیل کند.

معاون صدای جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به هم‌زمانی آغاز به کار این رادیو با ۱۱ شعبان، این تقارن را فرصتی مغتنم برای تعمیق گفتمان مهدویت در ایام منتهی به دهه فجر دانست.

در ادامه این نشست، مسعود کاویانی مدیر شبکه رادیویی معارف و متولی راه‌اندازی رادیو انتظار، با تشریح اهداف و رویکردهای این رادیو گفت: رادیو انتظار با تمرکز بر معارف مهدوی، اخلاق انتظار، نقش جامعه منتظر و پیوند مهدویت با انقلاب اسلامی، تلاش می‌کند محتوایی متناسب با نیازهای فکری و فرهنگی مخاطبان ارائه دهد.

وی افزود: این رادیو از عصر روز شنبه یازدهم بهمن‌، هم‌زمان با یازدهم شعبان‌المعظم آغاز به کار خواهد کرد و تا ۲۲ بهمن‌ به‌صورت ویژه روی آنتن خواهد بود.

رادیو انتظار به‌عنوان یک رادیوی مناسبتی، با بهره‌گیری از کارشناسان حوزه مهدویت و برنامه‌سازی هدفمند، تلاش دارد پیام انتظار را با زبانی رسانه‌ای و اثرگذار به مخاطبان منتقل کند.

آغاز به کار رادیو انتظار روز شنبه ۱۱ بهمن ساعت ۱۹، تا ساعت ۲۴ روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ است. همچنین برای افتتاحیه مراسمی در جمکران و یکی از استودیوهای رادیو معارف در نظر گرفته شده است.