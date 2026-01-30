توزیع بیش از ۵۰۰ تن اقلام اساسی احتکاری پس از کشف در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی سلطانیان اظهار کرد: بالغ بر ۵۰۰ تن اقلام و ارزاق اساسی که توسط سودجویان احتکار شده بود در بازه زمانی ۱۸ دی ماه تا هشت بهمن ماه در این استان کشف و بلافاصله در بازار مصرف این استان با نرخ مصوب توزیع شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی افزود: در شرایط تا آرامی های دی ماه گذشته پلیس امنیت اقتصادی استان چند قرارگاه برای انجام وظائف ذاتی خود تشکیل داد که از جمله می توان به قرارگاه مقابله با احتکار اشاره کرد.

وی ادامه داد: برخی از سودجویان در هفته های اخیر با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی پیش آمده، اقلام اساسی مردم مانند برنج، روغن، شکر و دیگر کالاها را از سطح بازار جمع کرده و در انبارها احتکار کردند تا با کمبود مقطعی کالا در بازار و افزایش قیمت به سود نامشروع دست یابند.

سلطانیان افزود: اما پلیس با همکاری نظارتی اصناف، اداره های تعزیرات و صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاونت پیشگری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در خصوص بهبود وضعیت معیشت مردم وارد عمل شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی گفت: با مشارکت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مقرر شد هر کالای احتکاری که در این ایام از انبارها کشف شود بدون اجرای فرایند و پروسه ضبط و انجام امور انبار تملیکی، بلافاصله با نرخ مصوب در بازار توزیع و به دست مصرف کننده واقعی برسد.

وی افزود: در همین راستا بیش از ۵۰۰ تن اقلام اساسی مردم از جمله برنج و روغن که احتکار شده بوده و سودجویان از فروش آن امتناع می کردند کشف و بلافاصله با دستور قضایی در بازار توزیع شد.

سلطانیان گفت: قرارگاه مقابله با احتکار ۱۶ دی ماه تشکیل شد و یکی و دو روز بعد مقابله با احتکار در قالب اجرای گشت های مشترک با دیگر دستگاه ها در بازار به اجرا در آمد که نتیجه آن کشف افزون بر ۵۰۰ تن کالای اساسی و توزیع مجدد این اقلام تا روز هشتم بهمن ماه در سطح بازار خراسان رضوی بود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی از تداوم مقابله با احتکار در استان خبر داد و اظهار کرد: با همین اقدامات برخی از کمبود اقلام اساسی در بازار برطرف شد و از طرفی برخورد شدید و سریع با متخلفان و محتکران موجب شد بسیاری از متخلفان از احتکار منصرف شوند.

وی گفت: هر چند اقلام اساسی با قیمت بالا و با رشد قیمت ها همراه است اما سوداگران از ترس برخورد پلیس با احتکار کمتر نسبت به احتکار اقلام اساسی رغبت نشان می دهند لذا می بینیم در فروشگاه ها اقلام اساسی موجود است هرچند با افزایش قیمت همراه است.

سلطانیان بیان کرد: همچنین عرضه کالابرگ در فروشگاه های منتخب از سوی مردم با نارضایتی همراه بوده است چنانچه اجبار به فروش کالا و عدم فروش کالای کالابرگی از جمله این تخلفات است که پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات و اصناف در قالب گشت های مشترک ضمن تذکر به متخلفان و اخذ تعهد روند عرضه کالای اساسی به شکل کالابرگ را تسهیل می کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی ادامه داد: با ورود پلیس امنیت اقتصادی آرام سازی بازار و مبارزه با احتکار و کم فروشی کالا در فروشگاه کالابرگی در دستور کار قرار دارد لذا اکنون کمبود کالا در استان و مشهد نداریم هر چند گله مندی مردم از افزایش قیمت کالای اساسی و ارزاق وجود دارد البته این افزایش قیمت ها با حذف ارز ترجیحی قابل پیش بینی بود اما برای برخی اقلام مانند شیر بسیار زیاد است و قابل قبول نیست.