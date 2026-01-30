به گزارش خبرنگار مهر، جابر حسین‌زاده شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: افراد مشمول این طرح باید در دهک‌های یک تا شش درآمدی قرار داشته و پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد.

وی افزود: بهای اجاره برای هر دهک بر اساس میانگین اجاره‌بهای منطقه تعیین می‌شود. برای دهک‌های یک و دو، ۳۵ درصد میانگین اجاره‌بها، برای دهک‌های سه و چهار، ۴۵ درصد و برای دهک‌های پنج و شش، ۵۵ درصد میانگین اجاره‌بها محاسبه خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران همچنین توضیح داد که مدت زمان اجاره هر واحد مسکونی حداکثر پنج سال خواهد بود و پس از آن، واحدها باید به متقاضیان جدید اجاره داده شوند.

وی گفت: تا به امروز، ۳۱۷ واحد شناسایی و ۱۷۷ واحد آن تملک شده است. همچنین، ۱۴۰ واحد دیگر در حال تملک قرار دارند. حسین زاده ادامه داد::این طرح ملی با هدف تامین مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد در سراسر کشور در حال اجرا است.