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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۳۰

تکمیل ۱۰ هزار واحد مسکن اجاره‌ای در کشور؛ سهم مازندران ۲۹۰ واحد است

تکمیل ۱۰ هزار واحد مسکن اجاره‌ای در کشور؛ سهم مازندران ۲۹۰ واحد است

ساری - مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: در راستای طرح ملی مسکن، ۱۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای در کشور باید تکمیل شود که سهم مازندران از این تعداد، ۲۹۰ واحد است.

به گزارش خبرنگار مهر، جابر حسین‌زاده شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: افراد مشمول این طرح باید در دهک‌های یک تا شش درآمدی قرار داشته و پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد.

وی افزود: بهای اجاره برای هر دهک بر اساس میانگین اجاره‌بهای منطقه تعیین می‌شود. برای دهک‌های یک و دو، ۳۵ درصد میانگین اجاره‌بها، برای دهک‌های سه و چهار، ۴۵ درصد و برای دهک‌های پنج و شش، ۵۵ درصد میانگین اجاره‌بها محاسبه خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران همچنین توضیح داد که مدت زمان اجاره هر واحد مسکونی حداکثر پنج سال خواهد بود و پس از آن، واحدها باید به متقاضیان جدید اجاره داده شوند.

وی گفت: تا به امروز، ۳۱۷ واحد شناسایی و ۱۷۷ واحد آن تملک شده است. همچنین، ۱۴۰ واحد دیگر در حال تملک قرار دارند. حسین زاده ادامه داد::این طرح ملی با هدف تامین مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد در سراسر کشور در حال اجرا است.

کد مطلب 6735435

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