به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پور علی در آئین اختتامیه اولین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی «ایران جان» خرمآباد، اظهار داشت: موفقیت یک امر اتفاقی نیست، اتفاقی و انفرادی نبودن موفقیت این پیام را دارد که هیچکس بهتنهایی برنده نمیشود.
وی افزود: استعداد بدون تیم، بدون تمرین با هم و بدون یک هدف مشترک خستگی میآورد؛ اما حرکت تیمی حتی با تنگناهای فراوان میتواند مسیر ما را هموارتر کند و تیم است که به ما قدرت و انرژی میدهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، عنوان کرد: نوجوانان و جوانان این کشور در اینگونه رویدادها بهتنهایی قهرمان نمیشوند و در کار تیمی، تقسیم کار، مسئولیتپذیری و تلاش برای رسیدن به هدف مهم است.
پور علی، بیان کرد: تحول با فعالیت، تیمسازی و همراهی اتفاق میافتد، با حضور جوانان، از تیم کوچک محلهای، از یک گروه ورزشی و از یک جمع فرهنگی حل مشکلات شروع میشود و همین جوانان موتور تغییر در خانواده، محله و جامعه میشوند.
وی گفت: رویداد جشنواره فرهنگی ورزشی «ایران جان» برای تمرین، کار تیمی، با هم بودن، مسئولیتپذیری و ساختن است همانطور که نوجوانان و جوانان در این رویداد پیروزی خودشان را بهصورت جمعی ساختند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، تصریح کرد: هیچکس قرار نیست آینده را برای ما بسازد، قرار است که خودمان با توانایی خودمان آینده را بسازیم و شرط موفقیت این است که کار تیمی بلد باشیم.
پور علی، تصریح کرد: جوانان و نوجوانان در عین این که در این رویداد در میدان فرهنگی و ورزشی همکاری کردند، در جامعه محلهای خود هم حضور مؤثر داشته باشند، آینده نه معجزه و نه شانس است آینده نتیجه تیمهایی است که امروز در ایران جان تشکیل دادید.
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