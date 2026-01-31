تشریح برنامه های دهه فجر در استان سمنان؛ غبارروبی گلزار شهدا 

حجت اسلام عباس خرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح ویژه برنامه های دهه فجر سال ۱۴۰۴ بیان کرد: از فردا یکشنبه دوازدهم بهمن ماه، ویژه برنامه های دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در تمام هشت شهرستان استان سمنان آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه ویژه برنامه گرامی داشت سالروز ورود تاریخی امام خمینی(ره) به میهن فردا یکشنبه ساعت هشت صبح به صورت متمرکز در امامزاده یحیی(ع) مرکز استان سمنان برگزار می شود، افزود: در این مراسم علاوه بر مسئولان ارشد استان سمنان، حضور مردم متدین و خداجوی استان سمنان را نیز خواهیم داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه همزمان با این ویژه برنامه در مراکز شهرستان ها هم غبارروبی گلزار شهدا را همزمان با صبح یکشنبه با حضور مسئولان و مردم خواهیم داشت، گفت: در روز یکشنبه همچنین رژه خودرویی به مناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی در استان سمنان برگزار می شود.

خرمیان با بیان اینکه جشن بزرگ شکوه انقلاب به مناسبت دهه فجر و روز جوان در روز دوازدهم بهمن ماه و مقارن با سالروز میلاد با سعادت حضرت علی اکبر(ع) در استان برگزار می شود، گفت: یک رژه خودرویی دیگر ویژه اقشار مختلف مردم هم در مرکز استان سمنان در دست برنامه ریزی است که در روزهای هفته جاری برگزار می شود.

وی با بیان اینکه پیاده روی بزرگ حضور تا ظهور به صورت هماهنگ در تمام استان سمنان به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار می شود، افزود: این ویژه برنامه در مرکز استان به صورت ویژه برنامه محوری در روز پانزدهم بهمن ماه ساعت ۹ صبح از امامزاده علی اشرف(ع) به سمت حرم مطهر امامزاده یحیی(ع) برنامه ریزی شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین با بیان اینکه ویژه برنامه های متعددی نیز در این ایام به همت دستگاه های اجرایی و خدماتی و فرهنگی استان برنامه ریزی شده است، تاکید کرد: ویژه برنامه بانگ الله اکبر در شب بیست و دوم بهمن ماه مقارن با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نیز برگزار خواهد شد همزمان با این ویژه برنامه در تمام مساجد و بقاع متبرکه هم جش پیروزی انقلاب برگزار می شود.

خرمیان با بیان اینکه در روز دوازدهم بهمن ماه همچنین زنگ انقلاب اسلامی را هم در مدارس استان سمنان خواهیم داشت، گفت: ویژه برنامه محوری این رویداد هم در یکی از مدارس مرکز استان با حضور مسئولان ارشد استانی و شهرستانی برنامه ریزی و اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه ستاد برگزاری مراسم دهه فجر ۱۴۰۴ در استان سمنان ۲۷ کمیته فرعی شامل تبلیغات، دانش آموزی، فرهنگی و رسانه ای و ... دارد که مسئول برگزاری رویداد های متعددی در سراسر استان هستند، گفت: ویژه برنامه های متنوع فرهنگی و ورزشی و هنری نیز در این ایام در استان سمنان برگزار خواهد شد.