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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۳

روند دمای هوای استان مرکزی افزایشی است 

روند دمای هوای استان مرکزی افزایشی است 

اراک - اداره کل هواشناسی استان مرکزی از افزایش قابل توجه دمای هوای این استان طی سه روز آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی از امروز شنبه تا دوشنبه با عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو شاهد افزایش پوشش ابر و وزش باد نسبتا شدید درمناطقی از این استان خواهیم بود.

از نظر دمایی نیز انتظار می‌رود طی سه روز آینده دمای هوا به طور قابل توجهی افزایش یابد.

از اواخر وقت روز دوشنبه با نزدیک شدن سامانه‌ای ناپایدار ابتدا در نواحی غربی و سپس در سایر مناطق افزایش ابر، و طی روز سه‌شنبه بارش باران و در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف در استان مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

همچنین وزش باد نسبتا شدید نیز طی این بازه زمانی دور از انتظار نیست


کد مطلب 6735568

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