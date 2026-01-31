حمیدی: دهه فجر امسال با بیش از ۲ هزار برنامه در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تقدیر از همراهی فعالان رسانهای استان اظهار کرد: اصحاب رسانه در همه شرایط، چه در حوزههای اقتصادی، عمرانی، سیاسی و اجتماعی و چه در حوادث اخیر و جنگ ۱۲ روزه، همواره همراه مدیریت استان بودهاند و نقش مهمی در روشنگری و تبیین شرایط ایفا کردهاند.
وی با اشاره به تشکیل ساختار منسجم رسانهای در استان افزود: با تدبیر استاندار و در راستای تبیین افکار عمومی، قرارگاهی رسانهای با حضور فعالان این حوزه شکل گرفت که فعالیت خود را در قالب ۲۵ کمیته تخصصی در بخشهای مختلف آغاز کرده است.
حمیدی با بیان اینکه استان در آستانه دهه مبارک فجر از آمادگی کامل برخوردار است، اظهار کرد: برنامهریزی لازم برای افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای اقتصادی و عمرانی انجام شده و تلاش بر این است که استاندار با حضور میدانی در شهرستانها، روند افتتاحها را از نزدیک دنبال کنند؛ همچنین در برخی برنامهها، معاونان استاندار نیز حضور خواهند داشت تا هر روز شاهد اجرای برنامهها در یک یا چند شهر استان باشیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به افزایش چشمگیر برنامهها نسبت به سال گذشته گفت: امسال علاوه بر پروژههای عمرانی و اقتصادی، برنامههای متنوع فرهنگی و اجتماعی در دستور کار قرار گرفته که بیش از ۲ هزار برنامه در سطح استان، با محوریت مشارکت مردمی و بهویژه در شهرها و روستاها اجرا خواهد شد.
وی مهمترین سرفصل این برنامهها را شامل مسابقات ورزشی، فرهنگی و هنری دانست و افزود: مسابقات کتابخوانی، نقاشی، تریبون آزاد بهویژه در مدارس با محوریت جوانان، مسابقات رباتیک، محافل ادبی، جشنواره فیلم فجر، جشنواره تئاتر فجر و ویژهبرنامه «۱۰ شب با شهدا» در سراسر استان برگزار میشود.
حمیدی ادامه داد: در مصوبات ستاد دهه فجر تأکید شده است که تمامی دستگاههای اجرایی، گزارشهای کوتاه و کلیپهای اثرگذار از پروژههای مهم خود تهیه کرده و در اختیار فعالان رسانهای قرار دهند تا زمینه امیدآفرینی و اطلاعرسانی شفاف برای مردم فراهم شود.
وی با اشاره به لزوم آمادگی دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: توصیههای لازم به همه دستگاهها ابلاغ شده تا از نظر زیرساختی، سمعی و بصری و اجرایی، شرایط لازم برای برگزاری جشنهای باشکوه دهه فجر فراهم شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تأکید بر هوشیاری در برابر تبلیغات مسموم دشمن گفت: با وجود فضاسازیهای منفی، آمادگی کامل برای برگزاری یک دهه فجر باشکوه و در نهایت راهپیمایی پرشور و دشمنشکن ۲۲ بهمن در استان فراهم شده و امیدواریم به لطف الهی شاهد حضوری پررنگ و وحدتآفرین از سوی مردم باشیم.
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