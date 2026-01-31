«نگهبانان خورشید» به فیلم فجر رسیدند؛ ماجرای ناپدید شدن مشکوک یک زن!

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر از امروز ۱۱ بهمن با نمایش یک انیمیشن خارج از مسابقه به نام «نگهبانان خورشید» آغاز می‌شود. در ادامه مروری داریم بر آثاری که امروز در پردیس سینمایی ملت؛ خانه رسانه، به نمایش درمی آیند تا اهالی رسانه بتوانند به تماشا و نقد و بررسی این آثار بپردازند.

انیمیشن «نگهبانان خورشید» به کارگردانی عماد رحمانی، مهرداد محرابی و به تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی، به عنوان فیلم افتتاحیه چهل و چهارمین جشنواره‌ ملی فیلم فجر روز شنبه ۱۱ بهمن در اولین سانس ساعت ۱۴ در سینمای رسانه اکران می‌شود.

در خلاصه داستان «نگهبانان خورشید» آمده است: «پسربچه‌ای ۹ ساله با شمشیری چوبی، دل یک محوطه باستانی، ناخواسته مقابل قاچاقچیان آثار تاریخی می‌ایستد و در ماجرایی شاد و موزیکال، درمی‌یابد که قهرمانی از شجاعت می‌آید، نه از قدرت.»

ناهید امیریان، آرزو آفری، حامد عزیزی، سحر چوبدار، مهدی ثانی‌خانی، امیرحسین صفایی و میثم کبیری صداپیشگی شخصیت‌های این اثر را بر عهده دارند. این اثر محصول کارخانه صنایع سرگرمی مهوا و ویستا مدیا است.

ماجرای ناپدید شدن مشکوک یک زن در فجر

همچنین فیلم «غوطه‌ور» به کارگردانی محمدجواد حکمی و تهیه‌کنندگی سعید پروینی، از دیگر آثار چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر است که امروز در سانس دوم سانس ۱۶:۳۰ در پردیس سینمایی ملت روی پرده می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حسن کارخونه، افسر کهنه‌کار آگاهی، در آستانه ارتقاء با پرونده ناپدیدشدن زنی پس از یک تصادف مشکوک روبه‌رو می‌شود. او با وجود فشار روانی و مخالفت سیستم، به‌تنهایی به ماهکِ مرموز مشکوک می‌شود و تحقیقات شخصی را پیش می‌برد ...

محسن قصابیان، آیدا ماهیانی، مهران غفوریان، پیام احمدی نیا، مسعود کرامتی، رویا جاویدنیا، نسیم ادبی و سیاوش چراغی پور بازیگران «غوطه ور» هستند.

پایان امروز با یک فیلم امنیتی- سیاسی

در سانس پایانی امروز و در ساعت ۱۹ فیلم «غبار میمون» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی سعید مرادی و با فیلمنامه‌ای از امیر بوالی برای اهالی رسانه به نمایش در می‌آید.

این فیلم درباره یک نیروی ارشد امنیتی است که درمی‌یابد ایمانوئل (دانشمند علوم شناختی) که منبع اوست، از سوی نیروهای سرویس بیگانه شناسایی شده و بنابراین رهسپار کشوری ثالث می‌شود.

علی دهکردی، پژمان بازغی، سیدمهرداد ضیایی، کامران تفتی، پیام احمدی‌نیا، بیاینا محمودی، ارسلان قاسمی، لیلا زارع و بهار نوحیان در «غبار میمون» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در کنار این بازیگران ایرانی، فیلم «غبار میمون» با حضور بازیگران اوکراینی، ارمنی و آسیای جنوبی ساخته شده و حال‌وهوای سیاسی و بین‌المللی خاصی را به تصویر می‌کشد.