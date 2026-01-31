اقدام اروپا علیه سپاه نشانه درماندگی استکبار برابر گفتمان مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور در بیانیهای اقدام نخنما، سیاسی و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران را محکوم کرد که متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ...»! (انفال آیه ۳۰)
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مولود مبارک انقلاب و یادگار ماندگار امام خمینی (قدسسره الشریف)، نهادی برخاسته از ایمان، مجاهدت و ایثار است که ثمره آن امنیت ملی ایران اسلامی و صیانت از عزت امت اسلامی بوده است. این نهاد انقلابی با تقدیم هزاران شهید سرافراز، در صف نخست مقابله با تروریسم و توطئههای ویرانگر استکبار جهانی ایستاده است.
اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه، نشانه آشکار درماندگی استکبار جهانی در برابر گفتمان مقاومت و مجاهدت و تکرار اقدام چند سال قبل آمریکای جنایتکار در برچسبزنی به سپاه سرافراز است.
مرکز مدیریت حوزههای علمیه اقدام نخنما، سیاسی و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهشدت محکوم میکند و آن را نشانه آشکار استیصال جبهه استکبار در برابر منطق مقاومت میداند.
حوزههای علمیه با افتخار حمایت قاطع و بیتردید خود را از نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی به ویژه نیروهای چهارگانه سپاه پاسداران، فرماندهان و پاسداران جانبرکف آن اعلام میدارند و تأکید میکنند: سپاه، سنگر مستحکم انقلاب و ملت ایران است و تعرض به آن، تعرض به امنیت، عزت و هویت انقلابی این ملت خواهد بود.
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