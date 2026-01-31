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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

ویترین کتابفروشی نشر بین‌الملل پیام مقاومت می‌دهد

ویترین کتابفروشی نشر بین‌الملل پیام مقاومت می‌دهد

وقتی تهدیدها به آسمان ایران می‌رسد، ویترین یک کتاب‌فروشی پاسخ می‌دهد؛ جایی که داستان‌ها و کتاب‌ها، جایگزین موشک و شعار، پیام مقاومت و ایستادگی را فریاد می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه و اظهارات تهدیدآمیز آمریکا درباره امکان حمله نظامی به ایران، جامعه فرهنگی و فعالان حوزه کتاب نیز نسبت به این شرایط بی‌تفاوت نماندند.

در این میان، کتاب‌فروشی «چاپ و نشر بین‌الملل» واقع در میدان فلسطین، با اقدامی متفاوت و خلاقانه، واکنش خود را نسبت به این تهدیدها نشان داد. این کتاب‌فروشی با تغییر ویترین خود، پیام صلح، مقاومت و امید را به مخاطبان منتقل کرده و از طریق ادبیات و فرهنگ، پاسخ غیرمستقیم و در عین حال اثرگذار به تهدیدهای خارجی ارائه کرده است.

ویترین کتابفروشی نشر بین‌الملل پیام مقاومت می‌دهد

هدف از این اقدام، نشان دادن اهمیت فرهنگ و کتاب در تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی بوده و معتقدند ادبیات بهترین ابزار برای بیان قدرت نرم کشور است.

این اقدام نمادین از سوی کتاب‌فروشی‌ها، همزمان با افزایش نگرانی‌ها در سطح منطقه، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و بسیاری از کاربران فرهنگی آن را نمونه‌ای از مقاومت خلاقانه در برابر تهدیدها دانسته‌اند.

کد مطلب 6735692
زهرا اسكندری

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