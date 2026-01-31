سازمان بسیج فرهنگیان اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج فرهنگیان در بیانیه‌ای اعلام کرد: تصمیم اخیر اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران نه بر پایه فرایند حقوقی معتبر، بلکه بر اساس فشار سیاسی و مداخله‌جویی اتخاذ شده است و با قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل مغایرت دارد.

سپاه پاسداران نهادی رسمی و قانونی و یکی از ارکان حاکمیتی کشور است و اقدام اتحادیه اروپا در جرم‌انگاری یا تفکیک بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی، نقض آشکار اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها به شمار می‌رود.

این اقدام دوگانه اتحادیه اروپا که خود را مدعی مبارزه با تروریسم می‌داند، در حالی صورت گرفته که سپاه پاسداران نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار تروریسم و حفظ امنیت منطقه ایفا کرده است. سازمان بسیج فرهنگیان در پایان تأکید کرده است که چنین تصمیماتی نه تنها جایگاه سپاه را تضعیف نمی‌کند، بلکه هزینه‌های حقوقی و سیاسی تازه‌ای را برای طراحان و حامیان آن در اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت.