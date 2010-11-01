"دریای عرب" مرکز جنگ افروزی غرب در قرن 21

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت خبری OPED گزارش داد: یک چهارم ناوهای هواپیمابر هسته ای جهان بزودی در دریای عرب متمرکز خواهند شد و این منطقه مرکز جنگ افروزی غربی ها در قرن بیست و یکم می باشد.

در این گزارش به قلم "ریک رازف" از مخالفین جنگ و مداخله گری آمریکا که مدیریت سایت "متوقف کردن ناتو" (Stop Nato ) را عهده دار می باشد آمده است که در تاریخ 17 اکتبر ناو هسته ای آبراهام لینکن آمریکا به ناو مهاجم هری ترومن این کشور که از تاریخ 18 ژوئن سال جاری در منطقه دریای عرب مستقر می باشد، پیوست .

درعین حال کشتی حامل پرچم چارلز دوگل که تنها ناو هسته ای هواپیمابر فرانسه محسوب می شود بزودی به دو ناو آمریکایی ملحق خواهد شد.

در رابطه با گسیل دومین ناو آمریکا به منطقه، گزارش حاکی است که حملات هوایی در افغانستان اخیرا افزایشی پنجاه درصدی داشته و اکنون رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دستور گسیل ناو آبراهام لینکن را به منظور شرکت در این جنگ صادر نموده است. حضور دو ناو آمریکا در نزدیکی سواحل پاکستان بدین معناست که 120 هواپیما جهت انجام ماموریت بر فراز افغانستان در اختیار نیروهای آمریکا خواهند بود. این تعداد شامل هواپیماهایی نیست که در حال حاضر در اختیار نیروی هوایی آمریکا بوده و از پایگاههای بگرام و قندهار به پرواز درمی آیند.

این گزارش می افزاید کشورهای حوزه دریای عرب شامل سومالی، جیبوتی، یمن، عمان، پاکستان، هند و جزیره مالدیو می باشند. دو ابر ناو آمریکا در حال حاضر در حوزه ماموریت ناوگان پنجم آمریکا قرار دارند که شامل شمال اقیانوس هند و انشعابات و مشتقات آن یعنی دریای عرب، بحر احمر، خلیج عدن، ساحل شرقی آفریقا تا کنیا، خلیج عمان و خلیج فارس می باشد.

بنا به این گزارش آمریکا نیمی از ناوهای هواپیمابر جهان که تعداد آنها 22 فروند می باشد را داراست. یازده ناو آمریکا قادرند هفتاد هزار تن محموله را جابجا نمایند. ناوگان پنجم اولین ناوگانی است که در دوره بعد از جنگ سرد مستقر گردید. این ناوگان فرماندهی و مرکز عملیاتی مشترکی با "سنتکام" فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا در منامه قرار دارد.

"سنتکام" آخرین فرماندهی نظامی منطقه ای است که پنتاگون در اثناء جنگ سرد در سال 1983 مستقر نموده و حوزه ماموریت آن خاورمیانه بزرگتر یعنی از مصر تا قزاقستان در غرب تا مرزهای چین و روسیه در شرق را در برمی گیرد.

ناوگان پنجم و فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا مشترکا مسئولیت نظارت بر پنج ستاد عملیاتی در دریای عرب و نواحی همجوار که حساس ترین نقاط استراتژیک دنیا را در بر می گیرند از جمله کانال سوئز، باب المندب و تنگه هرمز را برعهده دارند.

"ستاد عملیاتی مشترک 151" یک نیروی دریایی چند ملیتی است که کار خود را از سال 2001 آغاز نمود. این ستاد تاسیساتی تدارکاتی در کشور جیبوتی در شاخ آفریقا دارد و حوزه عملیات آن از تنگه هرمز تا خلیج عدن و از باب المندب تا بحر احمر و در جنوب تا اقیانوس هند و کشور سیشل را در برمی گیرد.

سال گذشته پنتاگون تاسیساتی نظامی در سیشل را متصرف شده و هواپیماهای "درون" Drone، جنگنده های ضد زیر دریایی اوریون- 3 و هواپیماهای تجسسی علاوه بر 112پرسنل نیروی دریایی خود را در این محل که دومین پایگاه آمریکا در آفریقاست مستقر نمود.

دیگر کشورهایی که ناوها و کشتی های خود را در اختیار این ستاد قرار داده اند شامل انگلیس، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، پاکستان، کره جنوبی و تایلند می باشند. اخیرا نیز استرالیا، هلند، زلاند نو، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا و ترکیه به این جرگه پیوسته اند. تا این تاریخ فرماندهان این ستاد را آمریکا، انگلیس، کره جنوبی و ترکیه تشکیل می دهند.