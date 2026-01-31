اختتامیه جشنواره رسانه و عدالت اواخر بهمن ماه در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی دادگستری کرمان گفت: اختتامیه پنجمین دوره جشنواره رسانه و عدالت که به‌ صورت دو سالانه برگزار می‌شود در اواخر بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: فراخوان پنجمین دوره جشنواره انجام و تعداد زیادی اثر از سوی اصحاب رسانه به دبیرخانه ارسال شده است که اکنون آثار در حال بررسی هیأت داوران هستند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار خواهد شد تصریح کرد: در حاشیه این جشنواره، برنامه‌های فرهنگی و تخصصی ویژه‌ای نیز پیش‌بینی شده که زمینه تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و جامعه رسانه‌ای را فراهم می‌کند.