داوران هفته نوزدهم لیگ برتر مشخص شدند/ اکرمی و کاظمی قاضی سرخابی ها

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال فصل ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴
شمس آذر قزوین - مس رفسنجان
داور: پیام حیدری کمکها: حسین مرادی و رحیم حاجیپور داور چهارم: غلامرضا ادیبی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: وحید کاظمی کمک: شبیر بهروزی
استقلال خوزستان - آلومینیوم اراک
داور: موعود بنیادیفرد کمکها: یعقوب سخندان و امین زاهدی داور چهارم: هادی علی نیافرد ناظر: علی اصغر مؤمنی
داور VAR: علی سام کمک: علی احمدی
تراکتور تبریز - سپاهان اصفهان
داور: بیژن حیدری کمکها: علیرضا ایلدروم و هادی طوسی داور چهارم: شاهین یزدانی ناظر: اکبر بخشیزاده
داور VAR: حسین زمانی کمک: علی بای
پیکان - استقلال
داور: حسن اکرمی کمکها: امیرمحمد داودزاده و سعید زیبا داور چهارم: ناصر جنگی ناظر: رحیم رحیمی مقدم
داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: بهمن عبداللهی
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
ذوب آهن - فجر شهید سپاسی شیراز
داور: حسین زیاری کمکها: امیررضا آشورماهانی و احد سلطانی داور چهارم: رسول اولیایی ناظر: یدالله جهانبازی داور VAR: پیام حیدری کمک: میثم صفاری
خیبر خرم آباد - فولاد خوزستان
داور: کوپال ناظمی کمکها: مهدی سیفی و علی رعیت داور چهارم: امیر ایار ناظر: رضا عبدوس داور VAR: میثم حیدری کمک: حسین امیدی
سهشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴
گلگهر سیرجان - ملوان انزلی
داور: محمدرضا تارخ کمکها: فرهاد مروجی و اسماعیل احمدی داور چهارم: مهرداد خسروی ناظر: حسن ظهیری
داور VAR: ایمان کهیش کمک: آتنا لشنی
پرسپولیس تهران - چادرملو اردکان
داور: وحید کاظمی کمکها: علیرضا مرادی و یعقوب حجتی داور چهارم: میثم عباسپور ناظر: احمد صالحی داور VAR: موعود بنیادیفرد کمک: بهاره سیفی نهاوندی
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