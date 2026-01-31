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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

داوران هفته نوزدهم لیگ برتر مشخص شدند/ اکرمی و کاظمی قاضی سرخابی ها

داوران هفته نوزدهم لیگ برتر مشخص شدند/ اکرمی و کاظمی قاضی سرخابی ها

با اعلام فدراسیون فوتبال، حسن اکرمی و وحید کاظمی دیدارهای استقلال و پرسپولیس مقابل حریفان در هفته نوزدهم لیگ برتر را قضاوت خواهند کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال فصل ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:

یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴

شمس آذر قزوین - مس رفسنجان

داور: پیام حیدری کمک‌ها: حسین مرادی و رحیم حاجی‌پور داور چهارم: غلامرضا ادیبی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: وحید کاظمی کمک: شبیر بهروزی

استقلال خوزستان - آلومینیوم اراک

داور: موعود بنیادی‌فرد کمک‌ها: یعقوب سخندان و امین زاهدی داور چهارم: هادی علی نیافرد ناظر: علی اصغر مؤمنی

داور VAR: علی سام کمک: علی احمدی

تراکتور تبریز - سپاهان اصفهان

داور: بیژن حیدری کمک‌ها: علیرضا ایلدروم و هادی طوسی داور چهارم: شاهین یزدانی ناظر: اکبر بخشی‌زاده

داور VAR: حسین زمانی کمک: علی بای

پیکان - استقلال

داور: حسن اکرمی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده و سعید زیبا داور چهارم: ناصر جنگی ناظر: رحیم رحیمی مقدم

داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: بهمن عبداللهی

دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴

ذوب آهن - فجر شهید سپاسی شیراز

داور: حسین زیاری کمک‌ها: امیررضا آشورماهانی و احد سلطانی داور چهارم: رسول اولیایی ناظر: یدالله جهانبازی داور VAR: پیام حیدری کمک: میثم صفاری

خیبر خرم آباد - فولاد خوزستان

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: مهدی سیفی و علی رعیت داور چهارم: امیر ایار ناظر: رضا عبدوس داور VAR: میثم حیدری کمک: حسین امیدی

سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴

گل‌گهر سیرجان - ملوان انزلی

داور: محمدرضا تارخ کمک‌ها: فرهاد مروجی و اسماعیل احمدی داور چهارم: مهرداد خسروی ناظر: حسن ظهیری

داور VAR: ایمان کهیش کمک: آتنا لشنی

پرسپولیس تهران - چادرملو اردکان

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: علیرضا مرادی و یعقوب حجتی داور چهارم: میثم عباسپور ناظر: احمد صالحی داور VAR: موعود بنیادی‌فرد کمک: بهاره سیفی نهاوندی

کد مطلب 6735768

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