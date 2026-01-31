غیبت کاپیتان پرسپولیس قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست مقابل فولاد خوزستان در حالی ادامه دارد که امید عالیشاه به دلیل آسیب دیدگی نتوانست برای این تیم بازی کند.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در دقیقه ۵ بازی با فولاد از ناحیه ران پا دچار آسیب دیدگی شد تا امکان ادامه حضور در مسابقه را نداشته باشد و تعویض شود. بررسی های کادر پزشکی پرسپولیس نشان می دهد مصدومیت عالیشاه نیاز به دوره درمانی یک هفته ای و دوری ۲۰ روزه او از میادین دارد تا بتواند بار دیگر بازوبند کاپیتانی این تیم را بر بازو ببندد. از این رو عالیشاه به طور قطع مقابل چادرملو اردکان و ملوان بندرانزلی غایب خواهد بود.

از این رو اوسمار ویه را باید دنبال جایگزین برای مهره باتجربه تیمش باشد که احتمالا ایگور سرگیف خواهد بود تا او زوج علی علیپور در امر گلزنی شود.

دیدار تیم های پرسپولیس و چادرملو اردکان ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه در ورزشگاه پاس اکباتان برگزار می شود.