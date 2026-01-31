به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال قرقیزستان در دیداری تماشایی از گروه A جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ اندونزی، موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ کره‌جنوبی را شکست دهد.

شاگردان پائولو فرناندس کار سختی برای کسب سه امتیاز نخست خود داشتند، در حالی که کره‌جنوبی بدون امتیاز مسابقات خود را به پایان رساند. از همان ابتدا دو تیم برای کنترل بازی تلاش کردند؛ در دقیقه چهارم، اوم سی-جون از کره توپ را به تیرک کناری زد و بکتور ایلیاسوف از قرقیزستان نیز شوت خود را به بیرون دروازه فرستاد.

کیم مین سونگ موقعیت طلایی برای گلزنی از دست داد و توپ را مستقیم به بکتبولوت آکاماتالیف دروازه‌بان قرقیزها زد. کانگ جوک وانگ هم در مقابل دروازه خالی نتوانست استفاده کند.

در دقیقه ۱۱، ژئونگ جو-هو دروازه‌بان کره، شوت قدرتمند اسلام توراتبکوف را دفع کرد، اما چهار دقیقه بعد نتوانست کاری انجام دهد و سوخروخ ماخمدامینوف از روی ضربه آزاد توپ را به گوشه بالای دروازه فرستاد.

ماخمدامینوف فکر می‌کرد گل دوم را زده است، اما پس از بازبینی ویدئویی مشخص شد توپ با دست یکی از هم‌تیمی‌هایش برخورد کرده و گل مردود شد.

کاپیتان قرقیزستان، مکسات علیموف، آماده دریافت پاس دونیر بک آمان‌بایف بود که ژئونگ توپ را در آخرین لحظه دفع کرد و بکتبولوت آکاماتالیف نیمه اول را با مهار شوت یو سئونگ-مو به پایان رساند.

در ابتدای نیمه دوم، ژئونگ دوباره مجبور شد شوت ماخمدامینوف را دفع کند و دروازه‌بان قرقیزها نیز دو شوت متوالی از کیم جو-هو و کانگ را مهار کرد.

کره‌جنوبی در دقیقه ۲۵ موفق شد بازی را مساوی کند؛ پاس ژئونگ به اوم رسید و او با کنترل توپ و شوتی آرام، توپ را که به ساق آکاماتالیف برخورد کرد وارد دروازه کرد.

سه دقیقه بعد، دانیار تالیبکوف با پاس عقب ایلیاسوف گل برتری قرقیزستان را به ثمر رساند و بلافاصله با ضربه سر از روی کرنر گل سوم تیمش را ثبت کرد.

در دقیقه ۳۴، اوم یک گل دیگر برای کره به ثمر رساند، اما تلاش‌های کره‌ای‌ها در دقایق پایانی نتوانست مانع از کسب پیروزی قرقیزستان شود و آکاماتالیف با مهارهای خود، تیمش را برنده میدان کرد.