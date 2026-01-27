به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از روز نخست رقابت های جام ملت های فوتسال ۲۰۲۶ آسیا بین تیم های ملی اندونزی و کره جنوبی از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در اندونزی پیگیری شد که با پیروزی ۳ بر صفر میزبان همراه بود.

میزبان این رقابت ها در حضور پرشور تماشاگران خود توانست کره جنوبی را در حالی شکست دهد که پیش از شروع این بازی مراسم افتتاحیه رقابت ها برگزار شد.

نتایج بازی های روز نخست رقابت های جام ملت های ۲۰۲۶ فوتسال آسیا به شرح زیر است:

* تایلند ۲ - لبنان صفر

* عراق ۴ - قرقیزستان ۲

* ویتنام ۵ - کویت ۳

* اندونزی ۳ - کره جنوبی صفر

شایان ذکر است تیم ملی فوتسال ایران مدافع عنوان قهرمانی از ساعت ۱۳:۳۰ فردا چهارشنبه مقابل مالزی نخستین بازی خود در این رقابت ها را برگزار می کند.