افتتاح بخش رادیوتراپی سرطان و اتمام بیمارستان کمالشهر در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام صیادی ظهر شنبه در آستانه فرارسیدن دهه مبارک فجر، از افتتاح و بهرهبرداری همزمان چندین پروژه مهم بهداشتی و درمانی در استان البرز خبر داد و این اقدامات را گامی مؤثر در راستای ارتقای خدمات سلامت و پاسخگویی به نیازهای درمانی مردم منطقه دانست.
وی در تشریح مهمترین دستاوردهای دهه فجر، به راهاندازی اولین مرکز دولتی جامع تشخیص و درمان سرطان در استان البرز اشاره کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز بیان کرد: در فاز نخست این مرکز، بخشهای رادیوتراپی و اشعه درمانی فعال شده و هماکنون خدماترسانی به بیماران سرطانی را آغاز کرده و به صورت رسمی آماده بهرهبرداری است.
وی افزود: بخش رادیوتراپی این مرکز با استفاده از دو دستگاه شتابدهنده خطی فعال شده است. همچنین، دستگاه سوم این مرکز، یعنی گامانایف، پس از طی مراحل نصب و دریافت سورس مورد نیاز توسط شرکت سازنده خارجی، به زودی به چرخه خدمترسانی اضافه خواهد شد. ساختمان این مرکز درمانی با زیربنای ۵ هزار متر مربع به طور کامل احداث و تجهیز شده است.
صیادی همچنین با اشاره به پیشرفت فیزیکی مطلوب، از بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی کمالشهر به عنوان یکی دیگر از پروژههای حیاتی استان نام برد و خبر داد: این مرکز درمانی با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، تا پایان اسفندماه سال جاری (۱۴۰۴) به مرحله بهرهبرداری کامل خواهد رسید. این مرکز با زیربنایی بیش از ۱۳ هزار متر مربع ساخته شده و نیروی انسانی و تجهیزات تخصصی مورد نیاز آن نیز تأمین شده است.
وی در ادامه سخنان خود از افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت ظفر در منطقه حصارک کرج در ایام دهه فجر خبر داد و تصریح کرد: این مرکز با زیربنای ۶۶۰ متر مربع احداث شده و در حال حاضر خدمات اولیه بهداشتی به شهروندان منطقه ارائه میدهد.
صیادی در پایان با نگاهی به آینده، از برنامههای توسعهای دانشگاه یاد کرد و خاطرنشان کرد: در ایام دهه فجر، همچنین کلنگزنی بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی مهستان با زیربنای ۱۲ هزار متر مربع انجام خواهد شد که این پروژه نقشی محوری در تقویت زیرساختهای درمانی غرب استان البرز ایفا خواهد کرد.
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