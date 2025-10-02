  1. استانها
راه‌آهن اسلام‌آبادغرب به عراق خیر و برکت‌آفرین است

کرمانشاه - امام جمعه پاوه در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت پروژه‌های زیرساختی، نظارت دقیق بر اجرا و نقش اتصال راه‌آهن اسلام‌آباد به عراق در رونق اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه، ماموستا ملا قادر قادری، در دیدار با هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان استانی، به مجاهدت‌های تاریخی مردم منطقه اشاره کرد و گفت: مردم پاوه هشت سال در برابر تجاوز صدام ایستادند و پس از آن نیز با صبر و استقامت در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمن مقاومت کردند. شکی نیست که پایمردی و ایستادگی آنان در مواجهه با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مثال‌زدنی است.

وی با بیان اینکه بازار و اقتصاد کشور در دست بازاریان است و نه دولت، بر ضرورت تقویت نظارت در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تأکید کرد و افزود: «اجرای دقیق پروژه‌ها با کنترل هزینه‌ها می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کند و اطمینان مردم را جلب نماید.

امام جمعه پاوه درباره پروژه راه‌آهن اسلام‌آباد و اتصال آن به عراق اظهار داشت: این پروژه نه تنها برای کرمانشاه، بلکه برای کل ملت ایران خیر و برکت به همراه خواهد داشت و می‌تواند نقش مهمی در توسعه ترانزیت، تسهیل حمل‌ونقل بین‌المللی و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.

ماموستا قادری در ادامه با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی و اجتماعی گفت: تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی نباید ما را از مسیر وحدت و خدمت به مردم دور کند. مسئولان باید در کنار توسعه زیرساخت‌ها، به آموزش، فرهنگ و تقویت ارزش‌های اجتماعی توجه ویژه داشته باشند تا توسعه استان و رفاه مردم به شکل همه‌جانبه محقق شود.

وی در پایان بر لزوم همراهی دولت، مسئولان محلی و مردم برای تحقق پروژه‌های مهم استان تأکید کرد و افزود: با همدلی و نظارت مستمر، می‌توان مسیر پیشرفت و آبادانی را هموار ساخت و آینده‌ای روشن برای مردم پاوه و منطقه اورامانات رقم زد.

