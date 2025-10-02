به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه، ماموستا ملا قادر قادری، در دیدار با هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان استانی، به مجاهدتهای تاریخی مردم منطقه اشاره کرد و گفت: مردم پاوه هشت سال در برابر تجاوز صدام ایستادند و پس از آن نیز با صبر و استقامت در برابر هجمههای فرهنگی دشمن مقاومت کردند. شکی نیست که پایمردی و ایستادگی آنان در مواجهه با تحریمها و فشارهای اقتصادی مثالزدنی است.
وی با بیان اینکه بازار و اقتصاد کشور در دست بازاریان است و نه دولت، بر ضرورت تقویت نظارت در پروژههای عمرانی و زیرساختی تأکید کرد و افزود: «اجرای دقیق پروژهها با کنترل هزینهها میتواند از هدررفت منابع جلوگیری کند و اطمینان مردم را جلب نماید.
امام جمعه پاوه درباره پروژه راهآهن اسلامآباد و اتصال آن به عراق اظهار داشت: این پروژه نه تنها برای کرمانشاه، بلکه برای کل ملت ایران خیر و برکت به همراه خواهد داشت و میتواند نقش مهمی در توسعه ترانزیت، تسهیل حملونقل بینالمللی و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.
ماموستا قادری در ادامه با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی و اجتماعی گفت: تحریمها و فشارهای اقتصادی نباید ما را از مسیر وحدت و خدمت به مردم دور کند. مسئولان باید در کنار توسعه زیرساختها، به آموزش، فرهنگ و تقویت ارزشهای اجتماعی توجه ویژه داشته باشند تا توسعه استان و رفاه مردم به شکل همهجانبه محقق شود.
وی در پایان بر لزوم همراهی دولت، مسئولان محلی و مردم برای تحقق پروژههای مهم استان تأکید کرد و افزود: با همدلی و نظارت مستمر، میتوان مسیر پیشرفت و آبادانی را هموار ساخت و آیندهای روشن برای مردم پاوه و منطقه اورامانات رقم زد.
