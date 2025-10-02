دیدار معاون وزیر راه و استاندار کرمانشاه با امام جمعه پاوه

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر پنجشنبه و در جریان سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به کرمانشاه، نشست صمیمانه‌ای با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، رستگار یوسفی نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حاج ماموستا ملا قادر قادری میزبان مسئولان کشوری و استانی بود و در این نشست، موضوعات مختلف منطقه‌ای به‌ویژه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و اهمیت توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی اورامانات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.