وحدت رمز عبور از مشکلات و موتور توسعه استان کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیوهفتمین همایش بزرگ وحدت پیش از ظهر یکشنبه با حضور حجتالاسلام حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه و ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه برگزار شد. در این مراسم، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت، سخنانی درباره اهمیت اتحاد مسلمانان و نقش آن در توسعه و پیشرفت استان بیان کرد.
وی با اشاره به ظرفیت بیش از دو میلیارد مسلمان در جهان گفت: اگر این جمعیت عظیم با همگرایی و انسجام حرکت کند، میتواند به یک بلوک راهبردی قدرتمند در سطح بینالملل تبدیل شود. وی تاکید کرد سیاست تفرقهافکنانه استعمار و طراحی گروههای تکفیری همچون داعش از نمونههای آشکار تلاش دشمنان برای ضربه زدن به امت اسلامی بوده است.
حبیبی با بیان اینکه ما راهی جز وحدت اسلامی نداریم، تصریح کرد: هفته وحدت یادآور این است که دین، پیامبر و قرآن ما یکی است و این اشتراکات، مانع همکاری و همدلی نمیشود بلکه قدرت امت اسلامی را افزایش میدهد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در وفاق ملی گفت: در انتصابات کلان کشوری و استانی هیچ تفاوتی میان اقوام و مذاهب قائل نشدهایم و در خدمترسانی به همه مردم، عدالت و برابری سرلوحه کار ماست. وی افزود: اولین سفر شهرستانیام به پاوه و محضر ماموستا ملا قادر قادری نشان داد که هیچ تفاوتی میان تشیع و تسنن وجود ندارد و همه در کنار هم هستند.
حبیبی تأکید کرد: توسعه بدون مشارکت اقوام و مذاهب ممکن نیست. استان کرمانشاه بهعنوان الگویی از همزیستی مسالمتآمیز میان اهل سنت، تشیع و اهل حق در صحنههای انقلاب، دفاع مقدس، اربعین حسینی و حوادث طبیعی مانند زلزله نشان داده که وحدت واقعی در این دیار نهادینه است.
وی با اشاره به تقدیم حدود هزار و ۵۰۰ شهید اهل سنت استان در دفاع مقدس و نقش مواکب اهل سنت در اربعین گفت: اینها بزرگترین نمادهای وحدت و همبستگی هستند.
استاندار کرمانشاه نقش روحانیون را در انسجام اجتماعی، آگاهیبخشی و امیدآفرینی بسیار حیاتی دانست و افزود: ائمه جمعه و علمای اهل سنت و تشیع ستونهای اصلی وحدت و آرامش اجتماعی در کرمانشاه هستند و ما مسئولان به نقد مشفقانه و هدایت معنوی آنان نیازمندیم.
وی همچنین به مهمترین چالشهای استان از جمله بیکاری و نابرابری آموزشی اشاره کرد و گفت: اقدامات خوبی در حال انجام است و با وحدت و همدلی میتوان سرعت حل این مشکلات را افزایش داد.
حبیبی توسعه تجارت مرزی، اصلاح وضعیت کولهبری و بهرهبرداری از ظرفیت منطقه آزاد قصرشیرین را از فرصتهای مهم اقتصادی استان برشمرد و افزود: همه این اقدامات تنها در سایه وحدت و همدلی امکانپذیر است.
وی در پایان گفت: وحدت تنها یک شعار نیست بلکه پشتوانه امنیت، توسعه و سرمایهگذاری در کرمانشاه است. آینده این استان آیندهای مشترک میان اهل سنت، تشیع و اهل حق خواهد بود و با تکیه بر این همبستگی، تهدیدها به فرصت تبدیل میشود.
