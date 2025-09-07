به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه سی و هفتمین همایش بزرگ وحدت با حضور علما و روحانیون اهل سنت و تشیع، مسئولان استانی و شخصیت‌های برجسته مذهبی و اجتماعی در کرمانشاه برگزار شد. این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و ماموستا ملأ قادر قادری امام جمعه پاوه برگزار گردید.

حجت‌الاسلام غفوری در این آئین با ابراز خرسندی از برگزاری چنین اجتماع باشکوهی در هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، گفت: این گردهمایی عظیم نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان کرمانشاه در ایجاد همبستگی میان علما و فرهیختگان شیعه و سنی است و جلوه‌ای از عظمت این خطه در مسیر انسجام اسلامی به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از حضور علما و مسئولان استانی، این اجتماع را صحنه‌ای ماندگار و پیام‌آور امید برای امت اسلامی و به‌ویژه ملت مظلوم فلسطین دانست و اظهار کرد: حضور پرشور شما در این همایش، پشتوانه‌ای بزرگ برای مسلمانان سراسر جهان و نمایشی روشن از ایستادگی در برابر دشمنان اسلام است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با تجلیل از نقش برجسته ماموستا ملأ قادر قادری و سایر علمای اهل سنت و تشیع در تقویت وحدت، تصریح کرد: روحانیت استان در طول چهار دهه گذشته در برابر کفر و استکبار ایستاده و نمونه‌ای درخشان از مقاومت و پایداری را به نمایش گذاشته است.

وی همچنین از تلاش‌های استاندار کرمانشاه و مدیران اجرایی استان در مدیریت بحران‌ها و خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اربعین تقدیر کرد و افزود: وحدت یک امر عقلانی و الهی است که ریشه در قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم (ص) دارد. قرآن مسلمانان را به اعتصام به «حبل‌الله» و پرهیز از تفرقه فرا می‌خواند و این دستور الهی به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد در امت اسلامی آتش اختلاف بیفروزد.

غفوری با اشاره به نقش مخرب استکبار جهانی در ایجاد درگیری و دشمنی میان مسلمانان گفت: تاریخ معاصر نشان می‌دهد بسیاری از جریان‌های تفرقه‌افکن از جمله ترویج «شیعه انگلیسی» یا گروه‌های تکفیری ساخته و پرداخته سرویس‌های جاسوسی انگلیس، آمریکا و صهیونیسم بوده‌اند تا وحدت مسلمانان را هدف قرار دهند.

وی افزود: دشمنان اسلام با هزینه‌کردهای کلان به دنبال تحریک شیعه علیه مقدسات اهل سنت و بالعکس بوده‌اند تا امت اسلامی را مشغول جنگ و خونریزی داخلی کنند؛ در حالی که مسلمان واقعی هرگز به مقدسات برادر دینی خود توهین نمی‌کند و راهی جز همدلی و اتحاد ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در کرمانشاه جنایات گروه‌های تروریستی همچون داعش را نمونه آشکار این توطئه‌ها برشمرد و اظهار داشت: این گروه‌ها نه‌تنها خون شیعه و سنی را ریختند بلکه به جان مسیحیان و بی‌گناهان هم افتادند و فجایعی رقم زدند که تنها محصول حمایت‌های آشکار و پنهان قدرت‌های استکباری بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت جایگاه امت اسلامی تأکید کرد: امت اسلامی با ظرفیت‌های مادی و معنوی عظیم خود می‌تواند قدرتمندترین امت عالم باشد و در کنار حفظ منافع خود، حامی مظلومان و مستضعفان جهان باشد.

غفوری همچنین به سیاست‌های اخیر برخی دولت‌های عربی در برقراری روابط با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این اقدام‌ها برخلاف مسیر اسلام و وحدت امت اسلامی است و تنها به سود رژیم کودک‌کش اسرائیل و دشمنان اسلام تمام می‌شود.

وی در پایان با اشاره به پویش‌های خیرخواهانه شکل‌گرفته در هفته وحدت، از جمله حمایت‌های مردمی از مردم مظلوم غزه و همچنین تلاش برای آزادی زندانیان در قالب عفو و گذشت، گفت: این حرکت‌های ارزشمند نشان می‌دهد که امت اسلامی همچنان با الهام از پیامبر رحمت (ص) مسیر همبستگی، عطوفت و ایستادگی در برابر ظلم را ادامه خواهد داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه از تمامی علما، مسئولان و مردم استان بابت حضور در این همایش تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که کرمانشاه همواره الگویی از وحدت و سربلندی برای امت اسلامی باشد.