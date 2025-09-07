دشمنان با ترویج اختلاف و ابتذال به دنبال ضربه زدن به اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملأ قادر قادری، صبح یکشنبه در سی و هفتمین همایش بزرگ وحدت که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان، علما و شخصیت‌های برجسته استان برگزار شد، ضمن تبریک ایام میلاد پیامبر رحمت (ص) و هفته وحدت اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره وحدت میان مسلمانان را ارج نهاده و امروز بیش از هر زمان دیگری به این سرمایه اجتماعی نیازمند است.

ماموستا قادری در سخنان خود با اشاره به ترکیب متنوع قومی و مذهبی استان کرمانشاه افزود: این استان با وجود اقوام و مذاهب گوناگون اعم از اهل تشیع، اهل سنت و اهل حق، قرن‌هاست که در کمال آرامش و همزیستی زندگی می‌کنند و همواره بزرگان و علمای این خطه در جهت تقویت وحدت تلاش کرده‌اند.

وی با یادآوری نقش برجسته علما و عرفای اهل سنت و شیعه در تاریخ کرمانشاه گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بزرگان این دیار از جمله آیت‌الله شهید اشرفی اصفهانی، آیت‌الله نجومی، آیت‌الله زرندی و دیگر علمای برجسته با سعه صدر و نگاه وحدت‌آفرین در کنار مردم بودند و آثار و برکات زیادی برای استان و کشور داشتند.

امام جمعه پاوه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به چالش‌های فراروی جهان اسلام تصریح کرد: طی دهه‌های گذشته دشمنان اسلام با بهره‌گیری از ابزار جنگ نرم، ایجاد اختلاف مذهبی، تبلیغ بدحجابی و ابتذال فرهنگی، گسترش قاچاق مواد مخدر و هجمه به باورهای دینی ملت‌ها تلاش کرده‌اند امت اسلامی را تضعیف کنند.

وی ادامه داد: ملت ایران در ۴۵ سال گذشته بارها شاهد توطئه‌های دشمنان بوده است؛ از جنگ تحمیلی و ترور شخصیت‌های انقلابی گرفته تا فتنه منافقین، حملات تروریستی داعش و جنایات اخیر رژیم صهیونیستی. اما آنچه این ملت را سرافراز نگاه داشته، ایستادگی در سایه ایمان و تبعیت از رهبری است.

ماموستا قادری با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی در خردادماه امسال به ایران گفت: دشمنان تصور داشتند ملت ایران همچون برخی دولت‌های عربی در برابر رژیم اشغالگر به زانو درخواهد آمد، اما ملت بیدار ایران با وحدت و همبستگی نقشه آنان را نقش بر آب کرد و بار دیگر عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان کشید.

وی تأکید کرد: موضوع هسته‌ای یا توان موشکی ایران تنها بهانه دشمنان است؛ چراکه آنان حتی اگر ملت ایران از این مسائل نیز کوتاه بیاید، باز هم موضوعاتی دیگر را بهانه قرار خواهند داد و هدف نهایی‌شان تسلیم در برابر رژیم صهیونیستی است.

امام جمعه پاوه در پایان با اشاره به ابتکار امام خمینی (ره) در نامگذاری هفته وحدت خاطرنشان کرد: این نامگذاری بزرگترین میراث برای جهان اسلام است و باید این سرمایه را قدر بدانیم. امروز امت اسلامی بیش از هر زمان دیگر نیازمند حفظ انسجام و پرهیز از اختلافات مذهبی است.