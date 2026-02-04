نیمه شعبان؛ فرصت بازسازی امید وهمدلی اجتماعی در پرتو سیره اهل بیت(ع)

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: نیمه شعبان سالروز میلاد حضرت ولی عصر(عج) همواره در فرهنگ شیعی جایگاهی ویژه داشته است و با توجه به شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی، این مناسبت بیش از گذشته میتواند کارکردی اجتماعی و تمدنی پیدا کند.
در همین راستا، گفتگویی با حجتالاسلام حسین آقا محمدی، کارشناس مذهبی انجام دادهایم تا ابعاد مختلف اهمیت گرامیداشت نیمه شعبان، به ویژه با تأکید بر سیره اهل بیت(ع) و نقش آن در ایجاد همدلی و همافزایی در جامعه، مورد بررسی قرار گیرد مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید...
* به نظر شما چرا گرامیداشت نیمه شعبان در شرایط فعلی جامعه اهمیت مضاعفی پیدا کرده است؟
جامعه امروز ما با نوعی خستگی روانی، نگرانی نسبت به آینده و گاهی احساس گسست اجتماعی مواجه است. نیمه شعبان بهعنوان نماد «انتظارِ فعال» میتواند این فضا را تغییر دهد. انتظار در نگاه اهل بیت(ع)، بهمعنای دست روی دست گذاشتن نیست بلکه یعنی امید داشتن، مسئولیتپذیر بودن و تلاش برای اصلاح خود و جامعه. گرامیداشت این روز اگر آگاهانه باشد میتواند روح امید و حرکت را در جامعه زنده کند.
*چگونه میتوان از سیره اهل بیت (ع) برای تقویت همدلی اجتماعی در این مناسبت الهام گرفت؟
سیره اهل بیت(ع) سرشار از توجه به مردم به ویژه اقشار ضعیف و حاشیهنشین است. همدلی در نگاه آن بزرگواران فقط یک احساس قلبی نبود بلکه در عمل معنا پیدا میکرد. از دستگیری نیازمندان گرفته تا ایجاد وحدت و پرهیز از تفرقه. اگر نیمه شعبان را با محوریت کمکهای مؤمنانه، گفتگوهای اجتماعی و مشارکت جمعی برگزار کنیم، عملاً در مسیر همان سیره حرکت کردهایم.
*برخی معتقدند جشنهای مذهبی ممکن است از مشکلات واقعی جامعه فاصله داشته باشد. نظر شما چیست؟
این نگاه زمانی درست است که جشنها صرفاً ظاهری و شعاری باشند. اما اگر محتوای جشنهای نیمه شعبان به مسائل واقعی مردم گره بخورد، دقیقاً برعکس عمل میکند. مثلاً وقتی در کنار جشن، درباره عدالت، مسئولیت اجتماعی، اخلاق و آینده روشن سخن گفته میشود، یا زمینه مشارکت جوانان فراهم میشود، این مناسبت به یک ابزار اجتماعی مؤثر تبدیل خواهد شد.
*نقش جوانان را در گرامیداشت نیمه شعبان چگونه ارزیابی میکنید؟
جوانان قلب تپنده جامعهاند و اتفاقاً پیام نیمه شعبان بیشترین ارتباط را با آنها دارد. امید به آینده، اصلاحگری و آرمانخواهی، ویژگیهای مشترک جوانان و فرهنگ انتظار است. اگر به جوانان میدان داده شود تا خودشان طراح و مجری برنامهها باشند، این مناسبت از یک مراسم تکراری به یک حرکت زنده و اثرگذار تبدیل میشود.
*چه توصیهای برای برگزارکنندگان و مردم در گرامیداشت این مناسبت دارید؟
توصیه من این است که نیمه شعبان را از «مناسبت تقویمی» به «فرصت اجتماعی» تبدیل کنیم. هرکس به اندازه توان خود با یک لبخند، یک خدمت، یک گفتوگوی صمیمی یا یک حرکت جمعی. اگر این نگاه حاکم شود، نیمه شعبان میتواند نقطه آغاز همدلی، همافزایی و امید دوباره در جامعه باشد.
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