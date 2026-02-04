بارش باران و برف در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله زاهدی اظهار کرد: روز گذشته بیشینه دمای استان به ۱۵ درجه رسید، اما صبح امروز کمینه دما در همدان و بهار به منفی یک درجه کاهش یافت.
وی با اشاره به تصاویر ماهوارهای افزود: هماکنون پوشش ابری در آسمان استان مشاهده میشود و سامانه بارشی در منطقه فعال است. در مناطق غربی و جنوبی استان نیز بارش باران آغاز شده است.
این کارشناس هواشناسی بیان کرد: بر اساس آخرین خروجی مدلها، امروز بارش باران در اکثر نقاط استان اتفاق میافتد و طی ساعات امشب و صبح فردا، در برخی مناطق بارش به شکل برف خواهد بود.
زاهدی ادامه داد: فردا نیز در اوایل روز سامانه بارشی فعال است، اما از ظهر به بعد کاهش ابر و بارش پیشبینی میشود. روز پنجشنبه آسمان همدان عمدتاً صاف تا کمی ابری است.
وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: روز جمعه نیز افزایش ابر و بارش پراکنده برف در مناطق مرتفع و دامنههای الوند محتمل است.
کارشناس هواشناسی همدان با اشاره به سامانه بارشی جدید یادآور شد: روز شنبه سامانه دیگری استان را تحت تأثیر قرار میدهد و در نیمه جنوبی همدان بارش برف و باران انتظار میرود.
زاهدی درباره تغییرات دما نیز گفت: از صبح پنجشنبه روند کاهش دما آغاز میشود و کمینه دما در برخی مناطق تا منفی پنج درجه میرسد. این کاهش دما موقت است و صبح شنبه با افزایش ابر، دما مجدداً بالا میرود.
نظر شما