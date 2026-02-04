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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

هزینه ساخت هر مترمربع مسکن ۳۵ میلیون تومان

هزینه ساخت هر مترمربع مسکن ۳۵ میلیون تومان

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: بازار مسکن به‌تدریج در حال خروج از رکود است و در شرایط فعلی، میانگین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران حدود ۳۵ میلیون تومان برآورد می‌شود.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن اظهار کرد: آنچه واضح است، بازار مسکن طی شش تا هفت سال گذشته شرایط مناسبی نداشته و بخش زیادی از سرمایه‌های سرگردان مردم به بازارهایی مانند طلا، بورس و دلار هدایت شده بود. مردم برای حفظ سرمایه‌های خود، سرمایه‌هایشان را به دلار، سکه و طلا تبدیل می‌کردند.

وی افزود: این روند ناشی از نیاز بالای بازار مسکن و جذابیت سرمایه‌گذاری در سایر بازارها بود. امروز اما به نظر می‌رسد اشتیاق مردم برای خرید ملک بیشتر شده است. بخش قابل توجهی از سرمایه‌هایی که پیش‌تر به بازار طلا و بورس جذب شده بودند، دوباره به سمت بازار مسکن حرکت کرده است.

پورحاجت با اشاره به نزدیک شدن به پایان سال و تأثیر آن بر بازار مسکن بیان کرد: بازار مسکن با نزدیک شدن به نوروز رونق نسبی پیدا کرده است. اگرچه روند بازار خرید و فروش آپارتمان و زمین متفاوت است، اما در بخش مصرفی، تمایل به خرید وجود دارد. واحدهای آپارتمانی استاندارد و هم‌تراز تورم افزایش قیمت داشته‌اند و جذابیت خود را حفظ کرده‌اند.

وی ادامه داد: انگیزه برای خرید ملک در این مقطع نسبت به گذشته افزایش یافته است و ارتباط مستقیم با خرید سنتی یا فصلی مردم ندارد، بلکه این تغییر نشان‌دهنده ورود بازار مسکن به فاز جدیدی از فعالیت است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان درباره وضعیت مصالح و تاثیر آن بر ساخت و ساز تصریح کرد: قیمت مصالح ساختمانی طی سال‌های گذشته افزایش یافته و نوسانات دلار، بازار تولید سیمان، فولاد و سایر کالاهای مرتبط را تحت تأثیر قرار داده است. این روند روی تمام بخش‌های تولیدی و ساختمان‌سازی کشور تأثیرگذار بوده است.

پورحاجت یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود که بازار مسکن سال آینده همچنان در حال خروج از رکود باشد. بازار در حال تجربه شرایط متفاوت و ورود پلکانی به فاز جدید است. البته تحولات سیاسی و اقتصادی کشور نیز می‌تواند بر روند بازار مسکن تأثیرگذار باشد.

وی در پایان با اشاره به هزینه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: میانگین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در حال حاضر حدود ۳۵ میلیون تومان است.

کد مطلب 6738205
زهره آقاجانی

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