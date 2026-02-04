هزینه ساخت هر مترمربع مسکن ۳۵ میلیون تومان

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن اظهار کرد: آنچه واضح است، بازار مسکن طی شش تا هفت سال گذشته شرایط مناسبی نداشته و بخش زیادی از سرمایههای سرگردان مردم به بازارهایی مانند طلا، بورس و دلار هدایت شده بود. مردم برای حفظ سرمایههای خود، سرمایههایشان را به دلار، سکه و طلا تبدیل میکردند.
وی افزود: این روند ناشی از نیاز بالای بازار مسکن و جذابیت سرمایهگذاری در سایر بازارها بود. امروز اما به نظر میرسد اشتیاق مردم برای خرید ملک بیشتر شده است. بخش قابل توجهی از سرمایههایی که پیشتر به بازار طلا و بورس جذب شده بودند، دوباره به سمت بازار مسکن حرکت کرده است.
پورحاجت با اشاره به نزدیک شدن به پایان سال و تأثیر آن بر بازار مسکن بیان کرد: بازار مسکن با نزدیک شدن به نوروز رونق نسبی پیدا کرده است. اگرچه روند بازار خرید و فروش آپارتمان و زمین متفاوت است، اما در بخش مصرفی، تمایل به خرید وجود دارد. واحدهای آپارتمانی استاندارد و همتراز تورم افزایش قیمت داشتهاند و جذابیت خود را حفظ کردهاند.
وی ادامه داد: انگیزه برای خرید ملک در این مقطع نسبت به گذشته افزایش یافته است و ارتباط مستقیم با خرید سنتی یا فصلی مردم ندارد، بلکه این تغییر نشاندهنده ورود بازار مسکن به فاز جدیدی از فعالیت است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان درباره وضعیت مصالح و تاثیر آن بر ساخت و ساز تصریح کرد: قیمت مصالح ساختمانی طی سالهای گذشته افزایش یافته و نوسانات دلار، بازار تولید سیمان، فولاد و سایر کالاهای مرتبط را تحت تأثیر قرار داده است. این روند روی تمام بخشهای تولیدی و ساختمانسازی کشور تأثیرگذار بوده است.
پورحاجت یادآور شد: پیشبینی میشود که بازار مسکن سال آینده همچنان در حال خروج از رکود باشد. بازار در حال تجربه شرایط متفاوت و ورود پلکانی به فاز جدید است. البته تحولات سیاسی و اقتصادی کشور نیز میتواند بر روند بازار مسکن تأثیرگذار باشد.
وی در پایان با اشاره به هزینه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: میانگین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در حال حاضر حدود ۳۵ میلیون تومان است.
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