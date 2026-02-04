  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۰۷

چشم طمع رژیم صهیونیستی به منابع طبیعی سومالی‌لند

چشم طمع رژیم صهیونیستی به منابع طبیعی سومالی‌لند

رژیم صهیونیستی با به رسمیت شناختن جدایی طلبان سومالی لند که موجی از واکنش های منفی را در سراسر جهان برانگیخته به دنبال تصاحب منابع طبیعی این منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در حالی که جدایی طلبان سومالی لند از سوی هیچ طرفی در جهان به رسمیت شناخته نشده اند رژیم صهیونیستی به تازگی با اعلام این که منطقه سومالی لند را به رسمیت می شناسد برای پیدا کردن جای پایی در آن تلاش می کند.

اینک نیز مشخص شده است که یکی از اهداف تل آویو از این اقدام تصرف ذخایر آن به روش های مختلف است. عبدالرحمن محمد عبدالله رئیس جدایی طلبان سومالی لند گفت که توافق همکاری تجاری با رژیم صهیونیستی برای ارائه حقوق بهره برداری از معادن ارزشمند این منطقه مانند لیتیوم امضا خواهد شد.

لازم به ذکر است که سومالی لند مملو از منابع طبیعی مانند نفت، گاز، منابع دریایی، کشاورزی و انرژی در کنار ذخایر گسترده لیتیوم است.

پیشتر نیز گزارش شده بود که رژیم صهیونیستی به دنبال ساخت پایگاه نظامی در این منطقه است. این در حالی است که اقدام غیر قانونی تل آویو در به رسمیت شناختن سومالی لند موجی از واکنش های منفی را در سراسر جهان به دنبال داشته است.

کد مطلب 6739521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها