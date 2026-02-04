حسینی: بیش از ۱۳ هزار مشترک جدید گاز در کرمانشاه جذب شد

ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند توسعه گازرسانی در استان کرمانشاه اظهار کرد: از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴، در مجموع ۱۳ هزار و ۲۷۰ مشترک جدید گاز در سطح استان جذب شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۹ هزار و ۸۳۰ مشترک در مناطق شهری و ۳ هزار و ۴۴۰ مشترک در مناطق روستایی قرار دارند که نشان‌دهنده تداوم متوازن توسعه زیرساخت‌های گازرسانی در سراسر استان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات اجرایی انجام‌شده برای جذب این مشترکان تصریح کرد: در این مدت، ۱۵۱ کیلومتر شبکه گازرسانی در مناطق مختلف استان اجرا و ۲ هزار و ۹۵۵ علمک نیز نصب شده است.

حسینی در ادامه با بیان اینکه روند گازرسانی استان به مراحل پایانی خود نزدیک شده است، گفت: تا پایان آذرماه سال جاری، تعداد کل مشترکان گاز استان کرمانشاه به ۷۴۵ هزار و ۵۴۶ مشترک رسیده است.

وی اضافه کرد: از مجموع مشترکان گاز استان، ۵۸۰ هزار و ۱۵۵ مشترک شهری و ۱۶۵ هزار و ۳۹۱ مشترک روستایی هستند که این آمار بیانگر پوشش گسترده گاز طبیعی در نقاط مختلف استان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر تحقق اهداف گازرسانی اظهار کرد: هم‌اکنون ضریب نفوذ گاز در مناطق شهری استان ۱۰۰ درصد و در بخش روستایی ۹۹.۵ درصد است و گازرسانی به تعداد اندک روستاهای باقی‌مانده نیز با جدیت در حال اجراست.