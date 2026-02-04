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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

نقش برخی پزشکان بازداشتی در اغتشاشات و قتل‌ها + فیلم

نقش برخی پزشکان بازداشتی در اغتشاشات و قتل‌ها + فیلم

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: براساس اسناد و مدارک برخی پزشکان بازداشت‌شده در اغتشاشات و قتل‌ها نقش داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در برنامه کشیک سلامت با اشاره به عملکرد بیمارستان‌ها در حوادث اخیر گفت: در این حوادث بیش از ۱۲ هزار مصدوم در مراکز درمانی کشور تحت درمان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه تعدادی از پزشکان نیز در جریان این حوادث بازداشت شده‌اند، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بازداشت این افراد ارتباطی با روند درمان مصدومان نداشته و برخی از آن‌ها به دلیل حضور در اغتشاشات بازداشت شده‌اند. همچنین مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از این افراد در قتل‌ها نیز نقش داشته‌اند.

خاتمی تصریح کرد: مسئولان امنیتی بدون توجه به جایگاه شغلی افراد، وظیفه خود را در قبال عناصر آشوبگر انجام خواهند داد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به فضاسازی رسانه‌ای دشمن گفت: دشمن پس از شکست در حوادث اخیر به جوسازی رسانه‌ای روی آورده است، در حالی که پزشکان کشور با تمام توان به درمان مصدومان پرداختند.

وی با تأکید بر نقش وزارت بهداشت در شفاف‌سازی اظهار داشت: مسئولان وزارت بهداشت، به‌ویژه روابط عمومی این وزارتخانه، باید این موضوع را برای مردم تبیین و روشنگری کنند. روابط عمومی وزارت بهداشت در شرایط فعلی باید تکلیف خود را مشخص کند که قصد دارد برای دشمن کار کند یا واقعیت‌ها را برای مردم بیان کند.

خاتمی ادامه داد: اتاق فکر این جریان برای همگان روشن است و در آمریکا و اسرائیل قرار دارد. اگر روابط عمومی وزارت بهداشت در این زمینه اقدام نکند، باید نسبت به عملکرد خود و همسویی آن با اهداف دشمن یا منافع کشور ایران تأمل کند.

وی در پایان تأکید کرد: موضع‌گیری روابط عمومی وزارت بهداشت را از طریق مجلس پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 6739541

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    نظرات

    • مجید IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      32 33
      پاسخ
      مطمئنا هر کسی در هر شغلی به ازای نقشی که در صدمه زدن به کشور داشته متناسب همان جرمی که مرتکب شده باید بدون توجه به هر گونه حاشیه سازی و فشار طبق قوانین ، محاکمه و به مجازات برسد ، از جرایم مالی گرفته تا اغتشاش‌گری و قتل و ... انتظار از مسئواین دستگاه قضایی همین است و کمتر از این قبول نیست
      • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
        19 12
        کدام صدمه مجروحان را درمان کردند
    • سرباز ایران اسلامی IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      21 12
      پاسخ
      سلام. باید تمام مردم ایران آگاه باشند و تمام اقشار بدانند که دشمن جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی خونخوار و اروپای وحشی علیه ایران دائم توطئه میکنند و ما ملت بزرگ ایران اسلامی باید برای حفظ کشورمان متحد و همدل باشیم. إن شاء الله.
    • miranov IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      35 8
      پاسخ
      من پزشک هستم و با تجربه چند ساله در سالهای 96 و 98 و 401 و 404 با اطمينان به شما می‌گویم که هیچ کادر درمانی از مجروح نمی‌پرسد شما کی هستید یا کدام طرفی هستید و هیچ کادر درمانی بخاطر مداوای یک شخص مجروح یا در حال مرگ در هیچ کجای این کشور حتی مورد سوال هم قرار نمی‌گیرد چه برسد به اینکه دستگیر شود . در زمان ناآرامی ها ممکن است انواع و اقسام اقشار جامعه شرکت داشته باشند و پزشک و پرستار و مهندش و معلم و دانشجو و دانش آموز هم جزوی از جامعه هستند .
    • اذرگون IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      3 18
      پاسخ
      ما از پزشکان انتظار نداشتیم
      • مجید IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
        20 10
        چرا ؟ مگر زوج پزشک جزو قاتلین بی رحم شهید عجمیان نبودند ؟
    • علی IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      12 6
      پاسخ
      من خودم پزشک جراح هستم. شب ۱۸ و ۱۹ هم شیفت بودم. چند مجروح سرپایی که به اورژانس بیمارستان آورده شدند را درمان کردیم. در اسرع وقت و رایگان. اما اگر فردی بدون توجه به شغلی که دارد در اغتشاشات نقش داسته، باید پاسخ بدهد.
    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      6 50
      پاسخ
      اگر زودتر این جانیان خیابانی اعدام نشوند... رسانه های معاند جای ..قاتل و مقتول را عوض میکنند..چرا تاخیر؟!!....مگر این وضع قبلاً سابقه نداشته است ؟!!!
    • US ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      139 1
      پاسخ
      بیمارستان ها وظیفه رورانه خود را داشتند۔چندین هزار نفر به بیمارستانها در مدت کوتاهی بدون اماده بودن قبلی ارجاع شده اند۔ممکن است چند مورد با وجود کمبودها وحجم بالای کار وخستگی در خدمات دیده شده باشد۔این را نباید پیراهن عثمان کرد وخدمات انانرا نادیده گرفت۔باید از کادد پزشکی جهت خدمات به مجروحان تشکر کرد۔

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