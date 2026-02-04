به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در برنامه کشیک سلامت با اشاره به عملکرد بیمارستان‌ها در حوادث اخیر گفت: در این حوادث بیش از ۱۲ هزار مصدوم در مراکز درمانی کشور تحت درمان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه تعدادی از پزشکان نیز در جریان این حوادث بازداشت شده‌اند، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بازداشت این افراد ارتباطی با روند درمان مصدومان نداشته و برخی از آن‌ها به دلیل حضور در اغتشاشات بازداشت شده‌اند. همچنین مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از این افراد در قتل‌ها نیز نقش داشته‌اند.

خاتمی تصریح کرد: مسئولان امنیتی بدون توجه به جایگاه شغلی افراد، وظیفه خود را در قبال عناصر آشوبگر انجام خواهند داد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به فضاسازی رسانه‌ای دشمن گفت: دشمن پس از شکست در حوادث اخیر به جوسازی رسانه‌ای روی آورده است، در حالی که پزشکان کشور با تمام توان به درمان مصدومان پرداختند.

وی با تأکید بر نقش وزارت بهداشت در شفاف‌سازی اظهار داشت: مسئولان وزارت بهداشت، به‌ویژه روابط عمومی این وزارتخانه، باید این موضوع را برای مردم تبیین و روشنگری کنند. روابط عمومی وزارت بهداشت در شرایط فعلی باید تکلیف خود را مشخص کند که قصد دارد برای دشمن کار کند یا واقعیت‌ها را برای مردم بیان کند.

خاتمی ادامه داد: اتاق فکر این جریان برای همگان روشن است و در آمریکا و اسرائیل قرار دارد. اگر روابط عمومی وزارت بهداشت در این زمینه اقدام نکند، باید نسبت به عملکرد خود و همسویی آن با اهداف دشمن یا منافع کشور ایران تأمل کند.

وی در پایان تأکید کرد: موضع‌گیری روابط عمومی وزارت بهداشت را از طریق مجلس پیگیری خواهد کرد.