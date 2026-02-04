داریوش کرمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه اخیر شورای اسلامی شهر لوندویل، طرح سؤال از شهردار به تصویب رسید و مجموعه سؤالات نیز بهصورت رسمی به شهردار ابلاغ شد.
وی افزود: جلسه بررسی طرح سؤال امروز سهشنبه برگزار شد اما با وجود دعوت رسمی، شهردار در جلسه حضور نیافت. به همین دلیل، سؤالات در صحن شورا مطرح و پس از استماع نظرات موافقان و یک عضو مخالف، موضوع استیضاح به رأی گذاشته شد.
کرمزاده ادامه داد: در نهایت با ۴ رأی موافق و یک رأی مخالف، شهردار لوندویل استیضاح شد.
رئیس شورای اسلامی شهر لوندویل تصریح کرد: پس از رأی به استیضاح، اعضای شورا با ۵ رأی «رضا ضاربنیا» معاون شهرداری لوندویل را بهعنوان سرپرست شهرداری به مدت سه ماه انتخاب کردند.
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