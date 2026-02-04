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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

استیضاح شهردار لوندویل در جلسه شورای شهر؛ ضارب‌نیا سرپرست شد

استیضاح شهردار لوندویل در جلسه شورای شهر؛ ضارب‌نیا سرپرست شد

آستارا– رئیس شورای اسلامی شهر لوندویل از استیضاح شهردار این شهر در جلسه رسمی شورا خبر داد.

داریوش کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه اخیر شورای اسلامی شهر لوندویل، طرح سؤال از شهردار به تصویب رسید و مجموعه سؤالات نیز به‌صورت رسمی به شهردار ابلاغ شد.

وی افزود: جلسه بررسی طرح سؤال امروز سه‌شنبه برگزار شد اما با وجود دعوت رسمی، شهردار در جلسه حضور نیافت. به همین دلیل، سؤالات در صحن شورا مطرح و پس از استماع نظرات موافقان و یک عضو مخالف، موضوع استیضاح به رأی گذاشته شد.

کرم‌زاده ادامه داد: در نهایت با ۴ رأی موافق و یک رأی مخالف، شهردار لوندویل استیضاح شد.

رئیس شورای اسلامی شهر لوندویل تصریح کرد: پس از رأی به استیضاح، اعضای شورا با ۵ رأی «رضا ضارب‌نیا» معاون شهرداری لوندویل را به‌عنوان سرپرست شهرداری به مدت سه ماه انتخاب کردند.

کد مطلب 6739630

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