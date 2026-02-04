به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امدادونجات اعلام کرد: بر اساس گزارش مرکز عملیات اضطراری (EOC)، تا ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، در مجموع ۶ هزار و ۱۴۴ نفر از زائران و افراد نیازمند از خدمات امدادی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شده‌اند.

در این مدت، ۵ هزار و ۲۶۸ نفر از خدمات جابجایی ویلچری (دستان با کرامت) استفاده کرده‌اند. همچنین ۸۳۶ نفر خدمات درمانی در محل دریافت کرده و ۴۰ نفر از مصدومان برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

این عملیات با حضور ۹۶۳ نیروی عملیاتی در قالب ۲۴۰ تیم امدادی در حال اجراست و ۸۶ دستگاه تجهیزات لجستیکی شامل ۲۷ دستگاه آمبولانس، ۴ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۱۲ موتورلانس، ۱۱ خودروی نجات، ۲ خودروی ارتباطات، ۱۵ خودروی کمک‌دار، ۱۴ خودروی عملیاتی و یک فروند بالگرد امدادی، به‌صورت شبانه‌روزی در چرخه خدمت‌رسانی قرار دارند.

گفتنی است استقرار بالگرد امدادی جمعیت هلال‌احمر با هدف تسریع در ارائه خدمات درمانی و افزایش ایمنی زائران، کماکان مستقر است.