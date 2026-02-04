عبداللهی: صیانت از نیروهای مسلح خط قرمز قوه قضاییه است

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبدالهی،رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در آیین معارفه و تکریم مدیر کل حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ولادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج)، اظهار کرد: ماه مبارک شعبان یکی از آن ماه‌هایی است که از فضیلت و جایگاه والایی در روایات برخوردار است و بهترین فرصت برای، خودسازی، تهذیب نفس و مهیا شدن برای ماه ضیافت الهی است.

وی همچنین ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، گفت: خداوند را شاکر هستیم که به ما توفیق داد تا چهل و هفتمین بهار انقلاب اسلامی را درک کنیم و امیدوارم به همه بزرگواران و ملت فهیم ایران طول عمر با عزت دهد تا سال‌های متمادی، فجر انقلاب اسلامی را درک نموده و خود را برای انقلاب مهدی (عج) و دهه ظهور آماده کنند تا روزی که این امانت الهی توسط ولی امر مسلمین به صاحب اصلی آن سپرده شود.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور، گفت: یکی از علت‌هایی که امروز می‌بینیم قوای مسلح دارای یک اقتدار غیرقابل وصف است، در اطاعت و ولایتمداری آنهاست که با این شجاعت هیچگونه حرجی در دفاع از هستی جامعه اسلامی ندارند و در رشد و تعالی این جایگاه، سازمان قضایی نیروهای مسلح، به نوعی نگاهبان و میخ خیمه قوای مسلح به شمار می‌رود که آن را در برابر طوفان‌ها حفظ می‌کند.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره در خصوص اهمیت صیانت از نیروهای مسلح تأکید داشتند و سازمان قضایی نیروهای مسلح برنامه‌های خوبی در این زمینه در دستور کار قرار داده که بخشی از آن به سیاست‌های راهبردی ریاست قوه قضاییه و سند تحول و تعالی قوه قضاییه برمی گردد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان این مطلب که مبنای کار سازمان قضایی نیروهای مسلح صیانت از نیروهای مسلح است، افزود: باید علاوه بر صیانت از سرمایه انسانی از شخصیت قوای مسلح نیز صیانت شود و الحمدالله این موضوع با درایت و عقلانیتی که در سازمان قضایی نیروهای مسلح تحت تدابیر و مدیریت جناب آقای پورخاقان، معاونین و مدیران پرتلاش این مجموعه وجود دارد به نحو مطلوبی در حال انجام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه ضمن محکوم کردن اقدام اتحادیه اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، گفت: این اقدام خفت بار و غیر قانونی چند کشور سر سپرده اروپایی، هیچگاه نمی‌تواند انوار درخشان این یادگار بی بدیل امام راحل را خاموش کند و از عظمت آن بکاهد، آنها با همراهی و یا سکوت در قبال جنایت‌های رژیم صهیونسیتی، همیشه در افکار عمومی دنیا منفور هستند.

وی در ادامه با گرامی داشت یاد و خاطره تمام شهدا بویژه شهدای اخیر، اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از فرزندان عزیز این کشور اعم نیروهای انتظامی، امنیتی و بسیجی برای دفاع از وطن و کیان نظام اسلامی و مردم عزیز به دست تروریست‌ها به شهادت رسیدند که بیانگر این است که قوای مسلح کشور با بصیرت و هوشیاری در همه حال جان فدای ملت و انقلاب هستند و تحت هیچ شرایطی به دشمنان اجازه نمی‌دهند تا به اهداف شوم خود دست یابند و خواب پریشان آنها را به کابوسی وحشتناک تبدیل کردند.

وی در ادامه افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری در این هدف کودتا، دشمن تمام تلاش خود را بکار بست و با تمام قوا به میدان آمد، اما باز هم این مردم بودند که کار را تمام کردند و نتیجه ایستادگی، بصیرت و هوشیاری آنها این شد که امروز جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در جایگاهی بالاتر قرار بگیرد.

وی گفت: بزرگترین خطای دشمن در عدم شناخت نسبت به انقلاب و ملت بزرگ ایران بوده و هست، که هر بار اقدامی علیه این کشور و این نظام الهی و ملت ایران انجام می‌دهد تو دهنی محکمی از همین مردم و خادمین ملت می‌خورد.

وی با تشریح اقدامات دشمن در حوزه نفوذ، گفت: امروز دامگذاری برای نفوذ به نیروهای مسلح بسیار گسترده است و این وظیفه سازمان قضایی است که در برخورد با جریان نفوذ با قاطعیت برخورد کند و هیچ کوتاهی و تزلزلی نداشته باشد و آن اقتدار در سازمان باید بگونه‌ای باشد که احدی جرأت ورود در این عرصه را نداشته باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین عبداللهی با قدردانی از عملکرد مدیرکل سابق حفاظت و اطلاعات سازمان، گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح در بعد مسئله‌شناسی در سراسر کشور به این موضوع توجه کرده که نقاط آسیب‌پذیر خود را شناسایی و برطرف کند و برای این کار از تمام ظرفیت به خوبی استفاده کرده است از جمله با تقویت ساختار پایش و ارتباطات، تمام مجموعه هایش در سراسر کشور را بر خط مشاهده می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت، دقت و ظرافت در رسیدگی‌ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح جهت حفظ اقتدار قوای نظامی، عنوان کرد: یکی از آثار توجه به مقوله موضوع‌شناسی در این سازمان، تشخیص نوع برخورد و نوع مواجهه با موارد مرتبط با مسائل روحی و روانی افراد است و با ارتقای سطح معنوی کارکنان تلاش کرده است تا علاوه بر حفظ سلامت روحی و روانی آنها از آسیب‌های احتمالی و پیش رو، پیشگیری کند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح: انقلاب ما با بصیرت ملت و رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری پاینده می‌ماند

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این در مراسم در سخنانی ضمن تبریک نیمه شعبان و دهه مبارک فجر، اظهار کرد: علی‌رغم میل دشمن که در یک دهه اخیر هر سال وعده می‌دادند که ایرانی‌ها ۲۲ بهمن را نخواهند دید، اما به فضل پروردگار و با بصیرت ملت و رهبری مدبرانه رهبر معظم انقلاب این انقلاب پابرجا ماند و جبهه مقاومت در سراسر دنیا با هر مذهبی و مسلکی به پیش می‌رود و به کوری چشم ترامپ این انقلاب پاینده می‌ماند.

وی افزود: در آستانه میلاد منجی عالم بشریت قرار داریم، ایشان نخواهند گذاشت که خدشه‌ای به این انقلاب وارد شود چرا که خود ایشان فرمودند شیعیان بدانند ما شما را فراموش نمی‌کنیم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه ضمن تبریک هفته سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از حافظان امنیت کشور قدردانی کرد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات مسلم محمد یاران، مدیر کل سابق حفاظت و اطلاعات سازمان، گفت: وی در دوره تصدی اداره کل حفاظت و اطلاعات خصلت‌های فروانی داشت اول اینکه بدخواه کسی نبود و در طول چهار سال تحول عظیمی در حفاظت و اطلاعات به وجود آورد و در مواردی که کشفی می‌شد تا جایی که می‌توانستند نسبت به مرتفع کردن و اصلاح آن گام بر می‌داشت.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورخاقان افزود: او مانند پدر مهربانی که می‌خواست فرزندش سالم بماند عمل می‌کرد و زمانی هم که فرد تأدیب می‌شد خودش وساطت می‌کرد. در کار مرد میدان بود و شبانه روز را نمی‌شناخت و تا آخرین لحظه هم چیزی برای خودش نخواست.

وی همچنین با معرفی قدیری به عنوان مدیر کل جدید حفاظت و اطلاعات سازمان، گفت: مدیرکل جدید حفاظت و اطلاعات سازمان نیز فردی مؤمن و قاضی خوشنامی است و امیدوارم همین روش را در پیش بگیرد و شاهد بالندگی هر چه بیشتر سازمان باشیم.

گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات و تلاش‌های چندین ساله، محمد یاران، مدیر کل سابق حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح قدردانی و طی حکمی غدیری به عنوان مدیرکل جدید حفاظت و اطلاعات این سازمان منصوب شد.