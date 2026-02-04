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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

شور مهدوی نوجوانان زابلی همزمان با نیمه شعبان

شور مهدوی نوجوانان زابلی همزمان با نیمه شعبان

زابل - نوجوانان و جوانان شهر زابل همزمان با نیمه شعبان، ولادت با سعادت مهدی موعود را جشن گرفتند.

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کد مطلب 6739634

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