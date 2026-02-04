https://mehrnews.com/x3bj2z ۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳ کد مطلب 6739634 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳ شور مهدوی نوجوانان زابلی همزمان با نیمه شعبان زابل - نوجوانان و جوانان شهر زابل همزمان با نیمه شعبان، ولادت با سعادت مهدی موعود را جشن گرفتند. دریافت 15 MB کد مطلب 6739634 کپی شد مطالب مرتبط ۲۴ جشن مردمی «نیمه شعبان» در محلات سیستان و بلوچستان برگزار شد جشن محلاتی همزمان با ایام نیمه شعبان در زابل جمع آوری ۲۱۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل خودسازی و مسئولیتپذیری؛ وظایف نسل جوان در مسیر ظهور برچسبها نیمه شعبان شهرستان زابل سیستان و بلوچستان
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