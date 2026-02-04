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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

برفروبی بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر از جاده‌های همدان؛ مه سنگین در گردنه‌ها

برفروبی بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر از جاده‌های همدان؛ مه سنگین در گردنه‌ها

همدان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان از برفروبی در بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر-باند از راه‌های استان در شبانه‌روز گذشته خبر داد و گفت: تمامی محورهای اصلی به جز گنجنامه-تویسرکان باز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی اظهار کرد: از بعدازظهر دیروز تا صبح امروز با تلاش راهداران و استفاده از ۱۴۰۰ تن مخلوط ماسه و نمک، از انسداد محورهای مواصلاتی و گردنه‌های برف‌گیر استان جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه عملیات بازگشایی در مسیرهای روستایی نیز با جدیت دنبال شده است، افزود: با اجرای بیش از یک هزار کیلومتر-باند برفروبی، راه ۹۸ روستای محاصره در برف بازگشایی شد.

مدیرکل راهداری همدان ادامه داد: همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته به ۵۷ مسافر گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی شده و اسکان موقت یافتند.

پرورشی با اشاره به تداوم بارش‌های پراکنده در ارتفاعات تصریح کرد: در حال حاضر در برخی محورهای کوهستانی و گردنه‌های استان شاهد بارش خفیف برف و مه‌گرفتگی مقطعی هستیم که باعث کاهش دید افقی شده است.

وی از رانندگان خواست حتماً تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

پرورشی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی محورهای مواصلاتی استان همدان به جز مسیر گنجنامه-تویسرکان باز بوده و تردد در آن‌ها به صورت روان جریان دارد.

وی یادآور شد: هموطنان می‌توانند پیش از سفر، از طریق تماس با سامانه گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور مطلع شوند.

کد مطلب 6739642

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