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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

رضایی: عملیات اجرایی زیرگذر ریلی در خیرآباد سمنان آغاز شد

رضایی: عملیات اجرایی زیرگذر ریلی در خیرآباد سمنان آغاز شد

شاهرود- مدیرکل راه آهن شمالشرق گفت: عملیات احداث دهانه دوم زیرگذر ریلی خیرآباد در سمنان با هدف تسهیل در تردد ناوگان ریلی و جاده ای آغاز شد.

علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به طرح های قابل کلنگ زنی و بهره برداری امروز راه آهن شمالشرق در سمنان بیان کرد: عملیات احداث دهانه دوم زیرگذر ریلی خیرآباد در محدوده استحفاظی این اداره کل آغاز شد.

وی افزود: به‌منظور تسهیل تردد ساکنان و مجاوران خطوط ریلی در ورودی ایستگاه سمنان، احداث باکس دوم زیرگذر خیرآباد در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راه آهن شمالشرق بیان کرد: این پروژه با مشارکت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان در حال اجرا است و امروز کلنگ زنی آن به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان سمنان صورت می گیرد.

رضایی ابراز کرد: این طرح شامل احداث چهار مجموعه باکس هشت متری در مجاورت زیرگذر فعلی خواهد بود که نقش مؤثری در بهبود تردد و افزایش ایمنی عبور و مرور ساکنان مجاور خطوط ریلی خواهد داشت.

وی با تأکید بر استمرار حرکت قطارها در حین اجرای پروژه بیان کرد: تمهیدات لازم برای این انجام عملیات در شرایط خط گرم، به‌گونه‌ای اتخاذ شده که ضمن حفظ ایمنی و روانی سیر قطارها، فعالیت‌های مربوط به روسازی، اصلاح مسیر و نصب باکس‌ها بدون ایجاد وقفه در تردد بیش از ۶۰ رام قطار مسافری در حال انجام است.

کد مطلب 6739644

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