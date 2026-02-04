به گزارش خبرنگار مهر، کرم‌الله باغبان عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح و کلنگ زنی ۳۵ پروژه اقتصادی و عمرانی مارگون، گفت: مجموع اعتبارات این پروژه‌ها ۹۰۰ میلیارد تومان است که ۷۰ درصد آن به بخش اقتصادی و ۳۰ درصد به بخش عمرانی اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه از مجموع این پروژه‌ها، ۷۰ درصد ماهیت اقتصادی و ۳۰ درصد عمرانی با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان اجرا می‌شوند، ادامه داد: این طرح ها نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی منطقه خواهند داشت.

فرماندار مارگون با بیان اینکه ۱۳ پروژه اصلاح و بهسازی شبکه برق منطقه سقاوه با اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید، تاکید کرد: عملیات اجرایی پنج پروژه جدید برق‌رسانی با اعتباری بیش از ۲۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: بهسازی و آسفالت معابر شهری با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان، دیوارکشی محوطه و احداث سایبان آرامستان با اعتبار ۷ میلیارد تومان و کلنگ‌زنی خیابان ۱۶ متری شهرستان مارگون با اعتباری معادل ۱۶ میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های مهم این مجموعه است.

باغبان اضافه کرد: اجرای این پروژه‌ها گام مؤثری در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی، بهبود زیرساخت‌های شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد بود.