به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: اینترنت هنوز به شرایط عادی بازنگشته و اختلالهای فعلی ناشی از محدودیتهایی خارج از اختیار وزارت ارتباطات است.
وی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت، ضمن نداشتن مسئولیت در این تصمیمات، از طریق مجاری مختلف بهصورت مستمر پیگیر رفع اختلالهاست و تأکید دارد تداوم این وضعیت به اکوسیستم دیجیتال و دسترسی روزمره مردم آسیب جدی میزند.
اکبری در ادامه بیان کرد: همچنین لازم به ذکر هست که شایعات درباره تغییر معماری اینترنت کشور، اینترنت طبقاتی یا وایتلیستها کاملاً بیاساس است و تاکید میشود اینترنت پایدار برای اقتصاد و تحول دیجیتال یک انتخاب نیست، یک ضرورت حیاتی است.
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