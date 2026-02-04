  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

اظهارات جدید درباره آخرین وضعیت اینترنت و اختلال‌های فعلی

اظهارات جدید درباره آخرین وضعیت اینترنت و اختلال‌های فعلی

معاون وزیر ارتباطات گفت: اختلال‌های فعلی اینترنت ناشی از محدودیت‌هایی خارج از اختیار وزارت ارتباطات است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: اینترنت هنوز به شرایط عادی بازنگشته و اختلال‌های فعلی ناشی از محدودیت‌هایی خارج از اختیار وزارت ارتباطات است.

وی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت، ضمن نداشتن مسئولیت در این تصمیمات، از طریق مجاری مختلف به‌صورت مستمر پیگیر رفع اختلال‌هاست و تأکید دارد تداوم این وضعیت به اکوسیستم دیجیتال و دسترسی روزمره مردم آسیب جدی می‌زند.

اکبری در ادامه بیان کرد: همچنین لازم به ذکر هست که شایعات درباره تغییر معماری اینترنت کشور، اینترنت طبقاتی یا وایت‌لیست‌ها کاملاً بی‌اساس است و تاکید می‌شود اینترنت پایدار برای اقتصاد و تحول دیجیتال یک انتخاب نیست، یک ضرورت حیاتی است.

کد مطلب 6739770
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Unknown IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      7 1
      پاسخ
      هنوزم همون قضیه کی بود کی بود من نبودم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها