صنعت نفت در دولت چهاردهم؛ از افزایش صادرات تا جایگاه سوم اوپک

به گزارش خبرنگار مهر، در طول دولت چهاردهم، صنعت نفت و گاز ایران شاهد یکی از پربارترین و رکوردشکنترین دورههای خود در یک دهه اخیر بوده است؛ دورهای که با وجود تداوم محدودیتها و تحریمها، با اتکا به توان داخلی، مدیریت میدانی و تخصص نیروی انسانی، شاخصهای کلیدی تولید، صادرات و ظرفیتسازی با رشد معنادار همراه شدهاند.
نخستین نشانههای این جهش در دیماه ۱۴۰۳ نمایان شد؛ جایی که وزیر نفت از شکستهشدن رکورد ۱۰ ساله صادرات نفت ایران خبر داد. این موفقیت، حاصل طراحی و اجرای تمهیدات مؤثر برای مقابله با تحریمها و تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت نفت عنوان شد.
در ادامه، شرکت ملی نفت ایران در ۱۷۵ روز ابتدایی دولت چهاردهم کارنامهای قابلتوجه ثبت کرد؛ بهطوریکه ضمن افزایش ۷۵ هزار بشکهای تولید نفت، رکورد تولید روزانه ۱۱۰۶ میلیون مترمکعب گاز خام نیز به ثبت رسید؛ رقمی بیسابقه در تاریخ صنعت گاز کشور.
بر اساس گزارش ماهانه اوپک در فوریه ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۳)، تولید نفت ایران ۳۴ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۳ میلیون و ۳۰۸ هزار بشکه در روز رسید. این افزایش، جایگاه ایران را بهعنوان سومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک پس از عربستان و عراق تثبیت کرد.
روند افزایشی تولید در سال ۱۴۰۴ نیز با قدرت ادامه یافت. در فروردین ۱۴۰۴، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از افزایش ۷ درصدی تولید نفت در دولت چهاردهم خبر داد. نقطه اوج این مسیر در ژوئن ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) رقم خورد؛ جایی که بر اساس دادههای مؤسسه ورتکسا، میانگین صادرات نفت خام ایران به ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسید؛ بالاترین سطح ثبتشده در تاریخ صادرات نفت کشور.
در شهریور ۱۴۰۴، رکوردی تازه در تولید نفت خام به ثبت رسید و تولید کشور به بالاترین سطح خود در هفتونیم سال اخیر رسید؛ موفقیتی که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران آن را نتیجه همت متخصصان صنعت نفت و همراستا با اهداف کلان دولت چهاردهم دانست.
وزیر نفت نیز با ارائه آمارهای تجمیعی اعلام کرد:صادرات نفت خام در چهار ماه ابتدایی سال، ۲۱ هزار بشکه در روز بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است؛میانگین تولید نفت خام در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است؛ تولید گاز خام در بخش بالادستی بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب در روز رشد داشته است.
در حوزه ظرفیتسازی، ظرفیت تولید نفت خام کشور بهطور متوسط ۱۲۷ هزار بشکه در روز افزایش یافت و در بخش صادرات، فروش نفت در چهار ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ماهانه حدود ۶۳۰ هزار بشکه افزایش نشان میدهد؛ آماری که بهگفته وزیر نفت، بیانگر نبود مشکل در فروش نفت کشور است.
در بخش گاز نیز میدان مشترک پارس جنوبی نقش محوری ایفا کرد. در بهمن ۱۴۰۴، برداشت روزانه گاز از این میدان به ۷۲۷ میلیون مترمکعب رسید و همزمان ۲۵ میلیون مترمکعب ظرفیت جدید برداشت روزانه ایجاد شد که با بهرهبرداری از چاههای جدید، تا پایان سال به ۳۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت.
مجموع این آمار و رکوردها نشان میدهد صنعت نفت و گاز ایران در دولت چهاردهم، وارد مرحلهای از رشد پایدار، افزایش تابآوری و تثبیت نقش راهبردی در اقتصاد ملی شده است؛ مسیری که با تکیه بر دانش فنی داخلی و مدیریت عملیاتی، توانسته همزمان تولید، صادرات و ظرفیتسازی را به سطوحی بیسابقه برساند.
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