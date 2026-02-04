قطع راه ارتباطی هزار و ۲۰ روستای لرستان؛ برق شهر الیگودرز قطع شد

مهدی پازوکی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید برفوباران در لرستان، اظهار داشت: خدا را شکر بارش برف خوبی در قالب سامانه بارشی اخیر در استان داشتیم.
وی با بیان اینکه بااینوجود راه ارتباطی هزار و ۲۰ روستای استان به دلیل بارش برف مسدود شد، عنوان کرد: بهمرور بازگشایی این راههای روستایی در حال انجام است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه الان راههای اصلی استان باز است، افزود: گردنه «گله بادوش» و «فرسش»، «آبشار» و امامزاده الیگودرز فعلاً مسدود هستند.
پازوکی، بیان داشت: برق شهر الیگودرز شب گذشته بهخاطر بارش سنگین برف کلاً قطع شده بود، الان تقریباً ۶۰ درصد برق شهر وصل شده و بقیه شهر هم در حال وصلشدن است.
وی با بیان اینکه همچنین برق چندین منطقهای شهر ازنا هم قطع شده بود که وصل شدند، گفت: در گردنه «گاماسیاب» و «هیراب» هم شاهد بوران برف هستیم و تردد با زنجیرچرخ و تجهیزات در آن حال برقرار است.
