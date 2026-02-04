به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه مبارک فجر، کتابخانه شهید نجاتالهی شهرستان بیجار ظهر چهارشنبه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بازگشایی شد.
این کتابخانه پس از انجام عملیات بهسازی و ساماندهی، با چهار سالن مجزای مطالعاتی شامل بخش مطالعه خصوصی ویژه بانوان، بخش مطالعه خصوصی ویژه آقایان و همچنین سالنهای مطالعه عمومی بانوان و آقایان، فعالیت خود را از سر گرفت.
در این مجموعه فرهنگی، بخش کودک بهصورت مستقل و در طبقه پایین کتابخانه راهاندازی شده است تا زمینه استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مطالعهای مناسب فراهم شود.
برای اجرای عملیات بازسازی، تجهیز و تفکیک فضاهای مطالعاتی این کتابخانه، اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان هزینه شده است.
همچنین مخزن کتابخانه بهصورت مجزا ساماندهی شده و بیش از ۳۰ هزار جلد کتاب در ردههای مختلف سنی و موضوعی در حوزههای علمی، فرهنگی، آموزشی و عمومی در اختیار مراجعهکنندگان قرار گرفته است.
بازگشایی کتابخانه شهید نجاتالهی گامی مؤثر در راستای توسعه فضاهای فرهنگی، ارتقای سرانه مطالعه و تقویت زیرساختهای فرهنگی شهرستان بیجار به شمار میرود و میتواند نقش مهمی در افزایش مشارکت اقشار مختلف جامعه بهویژه جوانان در فعالیتهای فرهنگی ایفا کند.
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