تیم ملی دوچرخه سواری ایران مسابقات قهرمانی آسیا را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده آسیا از روز جمعه ۱۷ بهمن ماه در عربستان آغاز می شود. قطعی اینترنت در دهه دوم دی ماه باعث شد تا فدراسیون فرصت ثبت نام در این رقابتها را از دست بدهد. تلاش فدراسیون هم در این مدت برای دریافت روادید بی نتیجه ماند تا این تیم از حضور در این رویداد باز بماند.

رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه در گفتگو با مهر با تایید این خبر گفت: بلیط ما برای امشب بود و با توجه به پایان ساعت کاری سفارت و عدم صدور روادید حضور در این رقابتها را از دست دادیم.



وی افزود: کنترل دوچرخه ها و تجهیزات هم امروز انجام می شد و حتی اگر فردا هم روادید صادر شود، دیگر شانسی برای شرکت در مسابقات نداریم.

وی بیان کرد: من در تماسی با کنفدراسیون آسیا این مسئله را اطلاع داده ام و شاید در هفته آینده برای حضور در جلسه هیات رئیسه روادید شخصی برای من صادر شود گه بتوانم در این جلسه حاضر شوم که هنوز این مسئله قطعی نیست.