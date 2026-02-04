به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان در سفر یک روزه به شهرستان دهگلان، با حضور جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، فرماندار دهگلان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در نقاط مختلف شهرستان را افتتاح کرد.

ارسلان ازهاری و هیات همراه در آغاز این سفر، با حضور در گلزار مطهر شهدای شهرستان دهگلان، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدای والامقام ادای احترام کرد و با آرمان‌های امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و ارزش‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

نخستین پروژه افتتاح‌شده در این سفر، اجرای طرح هادی و آسفالت معابر روستای بهمن‌آباد به مساحت ۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع بود که با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

در ادامه، پروژه‌های جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر در روستاهای علی‌آباد مشیر با متراژ ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع و اعتبار ۲ میلیارد تومان، کروندان با متراژ ۹ هزار و ۵۰۰ متر مربع و اعتبار ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، گردمیران علیا با متراژ ۱۵ هزار متر مربع و اعتبار ۷ میلیارد تومان و گردمیران سفلی با متراژ ۱۲ هزار متر مربع و اعتبار ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

از دیگر برنامه‌های این سفر، افتتاح سردخانه ۲ هزار تنی محصولات کشاورزی بود که با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. این سردخانه با ظرفیت ذخیره‌سازی ۲ هزار تن، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای ۶ نفر، نقش مؤثری در نگهداری، افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت محصولات کشاورزی منطقه ایفا می‌کند.

افتتاح پروژه توسعه فضای سبز شهری دهگلان نیز از دیگر طرح‌های شاخص این سفر بود. این پروژه در مساحتی بالغ بر یک هکتار و با اعتباری بیش از ۹ میلیارد تومان اجرا شده و در راستای افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و بهبود فضاهای تفریحی شهروندان نقش‌آفرین خواهد بود.

همچنین در ادامه پروژه فاضلاب کمربندی ۳۲ متری شرقی شهر با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان و پروژه آسفالت معابر شهری به میزان ۱۹ هزار تن با اعتباری بالغ بر ۷۲ میلیارد تومان، در راستای توسعه زیرساخت‌های شهری دهگلان به بهره‌برداری رسید.

حضور در ویژه‌برنامه جشن انقلاب و نیمه‌شعبان با مشارکت اقشار مختلف مردم دهگلان، از دیگر برنامه‌های معاون اقتصادی استاندار کردستان در این سفر یک‌روزه بود.

در پایان این سفر، ساختمان آتش‌نشانی شهر بلبان‌آباد در دو طبقه و با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.