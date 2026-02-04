تمرکز استان کرمان بر فرآوری مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی، ظهر چهارشنبه درباره برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع زیرساختی از جمله تأمین آب، سوخت و راه‌های دسترسی معدن مس سرگز به خبرنگاران گفت: این واحد صنعتی معدنی به‌عنوان یکی از واحدهای موفق، با بهره‌گیری از فناوری نوین در حوزه جداسازی فلز همراه روی، در تیرماه سال جاری با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری رسید و تجربه‌ای موفق به شمار می‌رود.

سعیدی، با اشاره به مشکلات این واحد در حوزه تأمین آب افزود: با توجه به الزامات ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر استفاده از آب‌های نامتعارف، این مجموعه با چالش‌هایی مواجه شده بود که خوشبختانه با همکاری سازمان بازرسی، دستگاه‌های جهادکشاورزی جنوب استان و شرکت آب منطقه‌ای، یکی از جدی‌ترین مشکلات آن مرتفع شد و در حال حاضر این واحد با مشکل کمبود آب مواجه نیست.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۱۲۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند، بیان کرد: این موضوع نشان می‌دهد تمرکز استان بر فرآوری مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده، که مورد تأکید استاندار نیز به‌ویژه در جنوب است، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اشتغال و رفع بخشی از چالش‌های منطقه‌ای باشد.

سعید، با اشاره به برنامه‌های توسعه سرمایه‌گذاری در این معدن گفت: این مجموعه با تکیه بر فناوری‌های نوین و اجرای طرح‌های توسعه‌ای دارای توجیه فنی و اقتصادی، ظرفیت آن را دارد که اتفاقات مثبت و اثرگذاری را در منطقه رقم بزند.

وی ادامه داد:در واقع، یک طرح پیشران در این محدوده شکل گرفته که می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مکمل دیگر نیز باشد.