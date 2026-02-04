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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۴۶

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت میلاد امام زمان(عج) در سریش‌آباد

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت میلاد امام زمان(عج) در سریش‌آباد

کردستان_همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت مهدی موعود(عج)، ایستگاه صلواتی مسجد مهدیه شهر سریش‌آباد با مشارکت جوانان هیئتی این شهر برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز میلاد منجی عالم بشریت حضرت صاحب‌الزمان(عج)، فضای معنوی و شادی‌بخش شهر سریش‌آباد رنگ و بوی جشن و سرور به خود گرفت و ایستگاه صلواتی مسجد مهدیه عصر چهارشنبه با حضور و مشارکت فعال جوانان هیئتی این شهر برپا شد.

در این برنامه مردمی، جوانان هیئتی سریش‌آباد با توزیع شربت، چای، شیرینی و نقل، از شهروندان و رهگذران پذیرایی کردند و تلاش داشتند تا در فضایی صمیمی و معنوی، شادی این عید بزرگ را با عموم مردم سهیم شوند.

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت میلاد امام زمان(عج) در سریش‌آباد

عطر چای تازه‌دم و شیرینی‌های ساده اما صمیمانه، جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم این شهر به ساحت مقدس امام زمان(عج) بود.

برپایی این ایستگاه صلواتی، علاوه بر ایجاد فضایی شاد و معنوی، جلوه‌ای از همدلی و مشارکت اجتماعی جوانان هیئتی در مناسبت‌های مذهبی به شمار می‌رود؛ حضوری خودجوش که نشان‌دهنده پیوند عمیق نسل جوان با فرهنگ انتظار و آموزه‌های مهدوی است.

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت میلاد امام زمان(عج) در سریش‌آباد

مشارکت نوجوانان و جوانان در اجرای این برنامه، نقش مهمی در ترویج روحیه خدمت‌رسانی، نشاط اجتماعی و تقویت هویت دینی در سطح شهر داشته و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

این‌گونه برنامه‌های مردمی، فرصتی ارزشمند برای زنده نگه داشتن شعائر دینی و گسترش فرهنگ انتظار در جامعه به شمار می‌رود؛ فرهنگی که ریشه در محبت، همدلی و امید به آینده‌ای روشن دارد.

کد مطلب 6739942

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