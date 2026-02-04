به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز میلاد منجی عالم بشریت حضرت صاحبالزمان(عج)، فضای معنوی و شادیبخش شهر سریشآباد رنگ و بوی جشن و سرور به خود گرفت و ایستگاه صلواتی مسجد مهدیه عصر چهارشنبه با حضور و مشارکت فعال جوانان هیئتی این شهر برپا شد.
در این برنامه مردمی، جوانان هیئتی سریشآباد با توزیع شربت، چای، شیرینی و نقل، از شهروندان و رهگذران پذیرایی کردند و تلاش داشتند تا در فضایی صمیمی و معنوی، شادی این عید بزرگ را با عموم مردم سهیم شوند.
عطر چای تازهدم و شیرینیهای ساده اما صمیمانه، جلوهای از عشق و ارادت مردم این شهر به ساحت مقدس امام زمان(عج) بود.
برپایی این ایستگاه صلواتی، علاوه بر ایجاد فضایی شاد و معنوی، جلوهای از همدلی و مشارکت اجتماعی جوانان هیئتی در مناسبتهای مذهبی به شمار میرود؛ حضوری خودجوش که نشاندهنده پیوند عمیق نسل جوان با فرهنگ انتظار و آموزههای مهدوی است.
مشارکت نوجوانان و جوانان در اجرای این برنامه، نقش مهمی در ترویج روحیه خدمترسانی، نشاط اجتماعی و تقویت هویت دینی در سطح شهر داشته و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.
اینگونه برنامههای مردمی، فرصتی ارزشمند برای زنده نگه داشتن شعائر دینی و گسترش فرهنگ انتظار در جامعه به شمار میرود؛ فرهنگی که ریشه در محبت، همدلی و امید به آیندهای روشن دارد.
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