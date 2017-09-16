سفر تیم دوچرخه سواری ایران به نروژ لغو شد/ سهمیه جهانی سوخت!

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره رقابتهای دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان از فردا ۲۷ شهریورماه در برگن نروژ آغاز به کار می کند و رکابزنان ایران به دلیل عدم دریافت روادید این دیدارهای با ارزش را از دست دادند.

رکابزنان ایران در سالهای گذشته در بخش جاده به دلیل دوری مسافت یا مشکلات مالی یا عدم دریافت سهمیه، حضور در مسابقات قهرمانی جهان در این بخش را از دست می دادند. بعد از چندین سال غیبت، سال گذشته رکابزنان به دلیل همسایگی با قطر در هشتاد و نهمین دوره این مسابقات در دوحه حاضر شدند و نتایج درخشانی را هم کسب کردند.

به دنبال موفقیت های رکابزنان در سطح جاده، اتحادیه جهانی دوچرخه سوای چهار سهمیه از جمله یک سهمیه در بخش جوانان، یک سهمیه در بخش امید و دو سهمیه در بخش بزرگسالان مرد را برای شرکت در رقابتهای جهانی سال ۲۰۱۷ نروژ به ایران اهدا کرد.

اما در حالیکه نروژ در ایران سفارت دارد به دلیل در دست تعمیر بودن ساختمان سفارت این کشور، دریافت روادید شنگن اروپا را به دفتر کنسولگری به دبی موکول کرد و فدراسیون دوچرخه سواری نیز برای دریافت روادید از طریق یک شرکت ثالث برای دریافت این ویزا اقدام کرد اما با طولانی شدن روند کار تا به امروز، روادید صادر نشد که این موضوع در نهایت به لغو سفر ایران و سوختن سهمیه های فدراسیون جهانی منجر شد!

اما دلیل عدم اعزام تیم ملی به این مسابقات چیست؟ خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دفتر سفارت نروژ در ایران در دست تعمیر است و ما از طریق یک شرکت ثالث برای دریافت روادید این کشور اقدام کردیم که تا به امروز پاسخ خاصی به ما ندادند تا در نهایت تیم به این رقابتها اعزام نشود.

وی افزود: ما از دو، سه ماه گذشته برای دریافت روادید تیم و همینطور خودم که قرار است در اجلاس جهانی شرکت کنم اقدام کردیم و دو ماهی هم هست که در حال پیگیری هستیم اما برای زمان فرصت سوزی کردند. ۲۰ روزی هم هست که مدارک را تحویل داده ایم تا زمان مصاحبه بدهند اما وقتی را به تیم ندادند و تنها خود من مصاحبه را به دلیل اینکه دعوت نامه ام زودتر آمده بود انجام داده ام.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران تصریح کرد: دعوتنامه من برای حضور در اجلاس جهانی دوچرخه سواری که جنبه انتخاباتی نیز دارد از زمان رقابتهای قهرمانی جاده آسیا (بحرین) دریافت شد اما روادیدم تاکنون صادر نشده است.

وی که مسئول کمیته جاده آسیا نیز هست، تاکید کرد: در صورت دریافت روادید و سفر به نروژ قرار است به عنوان مسئول جاده آسیا نسبت به کشتار در میانمار اعتراض کرده و درخواست تغییر محل میزبانی رقابتهای قهرمانی جاده آسیا را بدهم. مسابقات قهرمانی جاده آسیا قرار است در میانمار برگزار شود و قصد دارم در نشست هیات رئیسه آسیا که در حاشیه اجلاس جهانی برگزار می شود این مسئله را نیز مطرح کنم.