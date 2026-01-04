به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، جلسات تخصصی کمیته ملی المپیک با حضور مسئولان و کادر فنی فدراسیون‌های تیراندازی باکمان، رزمی، بدمینتون و بسکتبال از صبح امروز در محل کمیته ملی المپیک آغاز شد.

این جلسات که بطور مجزا و با حضور مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا، رضا شجیع رییس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، محمد رضا محزون نماینده وزارت ورزش، عاطفه اسلامیان مدیر امور بین الملل و محمود عبدالهی مدیر روابط عمومی کمیته برگزار شد.

در ابتدا مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک اظهار داشت: تصمیم وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک اعزام کاروان کیفی با شانس مدال آوری بالاست و با توجه به شرایط از جمله مالی، بودجه، پشتیبانی و حمایتی به دنبال اعزام کاروانی کیفی است و انتظار داریم فدراسیون‌ها نیز همراهی لازم را داشته باشند و در چنین شرایطی ما نیز می‌توانیم حمایت بیشتری داشته باشیم.

سپس اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی ضمن تاکید بر اینکه برگزاری این دوره از بازی‌ها با ادوار گذشته تفاوت دارد، گفت: در این دوره از رقابت‌ها سالن‌ها و محل برگزاری مسابقات کاملاً پراکنده است و ورزشکاران کشورها در هتل‌ها، کشتی کروزی و خوابگاه‌های کانکسی اسکان خواهند یافت که همین امر در کنار فاصله‌های طولانی محل اسکان و مسابقات رشته‌های مختلف، کار کادر سرپرستی را برای خدمات دهی سخت‌تر می‌کند لذا باید با ورزشکارانی کیفی و با تجربه، کاروان به این آوردگاه اعزام کنیم تا بتوانیم بهترین سرویس دهی را به اعضای کاروان داشته باشیم.

در ادامه رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی به بررسی آماری و نتیجه گیری ورزشکاران در رشته‌های مدعو در ماه‌های گذشته پرداخته و ضمن ارزیابی نتایج و وضعیت آمادگی جسمانی و روحی ورزشکاران موارد لازم و نقاط ضعف و قوت‌ها را مطرح و به نوعی داده‌های اطلاعاتی و آماری مرکز نظارت را با مسئولین و کادر فنی این فدراسیون‌ها به اشتراک گذاشت و بر ضرورت توجه به این موارد از سوی مربیان تاکید کرد.

دربخشی دیگر از این نشست، روسای فدراسیون‌ها ضمن بررسی و تشریح شرایط کلی رشته‌های حاضر در بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا، از برنامه‌های آماده ساری فدراسیون برای حضور در این آوردگاه توضیحاتی ارائه نمودند.

در ادامه کادر فنی و سرمربیان تیم‌ها نیز با تشریح برنامه‌های پیش روی فدراسیون‌ها اعم از اردوهای آماده سازی داخلی و مشترک بین المللی قاره‌ای و همچنین مسابقات پیش رو تا پیش از بازی‌های آسیایی در خصوص وضعیت کلی ملی پوشان و ارزیابی از رقبا توضیحاتی ارایه نمودند. همچنین توضیحاتی نیز در خصوص انتخاب نفرات برتر و اعزامی به بازی‌های آسیایی بر اساس نتایج بدست آماده ارایه گردید.

در پایان مقرر شد فدراسیون‌ها تا حداکثر تا نیمه اسفندماه ترکیب اولیه خود (لانگ لیست) را به کمیته ملی المپیک ارایه نمایند تا طی آن ثبت نام اولیه صورت گیرد.

همچنین بر اساس مصوبات این نشست‌ها، در نشست آتی آخرین نتایج بدیت آمده در رشته‌های ورزشی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد و بر اساس آن نفرات و ترکیب نهایی مشخص گردد.

گفتنی است در نشست با فدراسیون تیراندازی با کمان ، غلامرضا شعبانی بهار رئیس ، پارسا نایب رئیس ،فرید فتحی دبیرکل و لیلا سخایی، اسماعیل عبادی، امین قنبری، کادر فنی فدراسیون با فدراسیون انجمن‌های ورزشی، افشین هادی چگینی رئیس ، یاشار میردامادی مدیر تیم‌های ملی و الهام شاکری، معصومه سلحشوری، ابوذر پور کیوان و امیر علی بهرامی مربیان تیم‌های ملی آقایان و بانوان MMA ، از فدراسیون بدمینتون محمدرضا پوریا رئیس، فریبا مددی نایب رئیس و فریبا جلالیان ، سید بهادر زکی زاده و ثریا آقایی کادر فنی فدراسیون بدمینتون واز فدراسیون بسکتبال جواد داوری رئیس، مسعود عماری، ارمین سلیمان زاده کادر فنی فدراسیون حضور داشتند.