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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

متلاشی شدن باند قاچاق؛ ۱۴۰ کیلو تریاک کشف شد

متلاشی شدن باند قاچاق؛ ۱۴۰ کیلو تریاک کشف شد

فرمانده یگان تکاوری یگان‌های ویژه پاسداران فراجا گفت: این یگان تکاوری در عملیاتی دقیق یک باند قاچاق مواد مخدر را متلاشی و ۱۴۰ کیلو تریاک کشف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزت الله غلامی اعلام کرد: ۱۴۰ کیلو تریاک، ۳ خودرو حامل مواد و ۵ قاچاقچی در عملیاتی دقیق یگان تکاوری فراجا کشف و دستگیر شد.

وی ضمن تاکید بر هوشیاری کامل نیروهای یگان تکاوری در مأموریت‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر اظهار کرد: یک باند قاچاق مواد مخدر در عملیاتی دقیق توسط یگان تکاوری یگان ویژه پاسداران فراجا متلاشی شد و در این عملیات، ۱۴۰ کیلوگرم تریاک ،۳ دستگاه خودروی حامل مواد، کشف و ۵ نفر از سوداگران مرگ دستگیر شدند.

وی افزود: یگان تکاوری با هوشیاری و آمادگی کامل، به جنگ قاچاقچیان مواد مخدر می‌روند و کوچک‌ترین اغماضی در برخورد با این عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه وجود ندارد.

فرمانده یگان تکاوری یگان‌های ویژه پاسداران فراجا، در ادامه طرح‌های مبارزه با مواد مخدر، یگان تکاوری یگان ویژه گفت: این عملیات که با برنامه ریزی و استفاده از اطلاعات میدانی دقیق انجام گرفت، منجر به شناسایی و متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰ کیلوگرم تریاک ،۳ دستگاه خودروی حامل مواد و دستگیری ۵ نفر از سوداگران مرگ شد.

سرهنگ غلامی ضمن اشاره به عزم جدی نیروهای امنیتی و انتظامی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در پایان خاطر نشان کرد: این موفقیت گام دیگری در راستای تأمین امنیت و آرامش مردم و قطع دست شبکه‌های مافیایی مواد مخدر است.

کد مطلب 6649798

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