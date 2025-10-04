یگان ویژه فراجا؛ از مقابله با تروریسم تا خدمت به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود مصدق، فرمانده یگان‌های ویژه فراجا، با اشاره به ماهیت عملیاتی این یگان در برنامه میز گرد خبری گفت: یگان ویژه از یگان‌های کاملاً عملیاتی فراجاست که مأموریت‌های ذاتی و تخصصی متعددی را برعهده دارد. بخشی از این مأموریت‌ها دائمی و بخشی دیگر متناسب با شرایط و نیازهای مقطعی کشور اجرا می‌شود. مأموریت‌های اصلی ما در حوزه کنترل ناآرامی‌ها، مقابله با عملیات‌های تروریستی، و اجرای عملیات‌های ویژه مانند گروگان‌گیری است. کارکنان یگان ویژه آموزش‌های تخصصی و مهارت‌های لازم را برای مدیریت هوشمندانه ناآرامی‌ها و بحران‌ها فرا می‌گیرند تا با درایت کامل مأموریت‌ها را به انجام برسانند.

مأموریت‌های ویژه در مقابله با تروریسم،گروگان‌گیری و تأمین امنیت کویر

فرمانده یگان‌های ویژه افزود: در بحث مقابله با گروگان‌گیری، یگان‌های تخصصی ما در سراسر کشور مستقر هستند و براساس دستورالعمل‌ها فقط همین نیروها مجاز به ورود به عملیات هستند. همچنین مقابله با اقدامات تروریستی یکی دیگر از مأموریت‌های اصلی ماست که در سال‌های گذشته در چند مرحله با موفقیت انجام شده است.

وی در ادامه به مأموریت‌های جدید یگان ویژه اشاره کرد و گفت: از سال گذشته، برقراری امنیت در مناطق کویری کشور از جمله دشت لوت و کویر مرکزی به یگان ویژه محول شد. تاکنون چهار عملیات در این مناطق طراحی و اجرا کرده‌ایم. نیروهای تکاوری ما در شمال و جنوب کویر مستقر هستند و ضمن مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، امنیت معادن و مناطق گردشگری را نیز برقرار کرده‌اند. با این اقدامات، امروز محدودیت جدی برای قاچاقچیان در مسیرهای کویری ایجاد شده و امنیت پایداری در این مناطق حاکم است.

نقش یگان ویژه در امداد و نجات بلایای طبیعی

سردار مصدق در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل، یگان ویژه دو وظیفه دارد؛ نخست برقراری امنیت مناطق آسیب‌دیده و دوم مشارکت در عملیات امداد و نجات. این مأموریت‌ها مسبوق به سابقه است و در حوادثی همچون زلزله بم، آذربایجان، لرستان و سیلاب‌های خوزستان و گلستان، نیروهای ما در کنار سایر گروه‌های امدادی حضور مؤثر داشتند.



همکاری با پلیس‌های تخصصی و پشتیبانی مأموریت‌های انتظامی



فرمانده یگان ویژه فراجا ادامه داد: یگان ویژه در مأموریت‌های سایر پلیس‌های تخصصی نیز نقش پشتیبان دارد. در طرح‌های مقابله با اراذل‌ و اوباش در کنار پلیس امنیت عمومی، در عملیات‌های مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در کنار پلیس مواد مخدر، و در طرح‌های پیشگیری از سرقت در همکاری با پلیس پیشگیری حضور فعال داریم. هرجا نیاز به توان عملیاتی باشد، یگان ویژه وارد عمل می‌شود.

اقتدار همراه با مردم‌مداری؛ راهبرد اصلی فراجا



سردار مصدق با اشاره به شعار امسال فراجا با عنوان پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه‌امن، گفت: اقتدار پلیس در استفاده صحیح از اختیارات قانونی و در کنار آن، مشارکت مردم معنا پیدا می‌کند. هرجا مردم در کنار پلیس حضور داشته‌اند، سرعت و دقت عمل ما افزایش یافته و موفقیت‌های چشمگیری حاصل شده است. یگان ویژه با مأموریت‌های تمام‌عیار عملیاتی خود تلاش دارد کارکنانش را به سطح بالای حرفه‌ای‌گری و مهارت برساند تا پاسخگوی نیازهای امنیتی کشور باشد.

یاد شهدای یگان ویژه در جنگ ۱۲ روزه

فرمانده یگان‌های ویژه فراجا در پایان با گرامیداشت یاد شهدای اخیر گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، فرزندان ملت ایران در یگان ویژه نقش مهمی در تأمین امنیت شهرها، راه‌های مواصلاتی و مناطق مورد تهدید ایفا کردند. متأسفانه دشمن صهیونیستی به‌دلیل کینه و بغض از آمادگی و اقتدار این نیروها، به چند مقر یگان ویژه حمله کرد که در آن تعدادی از کارکنان غیور ما به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. یاد و نام همه شهدای عزیز و صبوریشان را گرامی می‌داریم.

فرمانده یگان‌های ویژه فراجا، در پاسخ به پرسش درباره وضعیت امنیت در داخل کشور و برنامه‌های آینده این یگان گفت:‌ با توجه به تاکیدات سردار فرماندهی محترم کل انتظامی کشور، سردار رادان، در حوزه مأموریتی یگان ویژه، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای ارتقای توان عملیاتی انجام شده است. یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها افزایش آمادگی نیروها برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی، به ویژه در مواجهه با حملات احتمالی دشمنان خارجی، است. تجهیزاتی به‌روز برای نیروها پیش‌بینی شده و آموزش‌های دفاع شهری با شدت بیشتری در حال اجراست تا مهارت پرسنل به بالاترین سطح برسد.

مأموریت‌های کویری و عملیاتی سال گذشته

سردار مصدق افزود: یک بخش مهم از مأموریت‌های یگان ویژه مربوط به حوزه کویر و شرق کشور است که خود شرایط امنیتی خاصی دارد. در سال گذشته، سلسله عملیات‌هایی با نام «نصرالله» برگزار شد که تا چهار مرحله انجام شده و مقدمات مرحله بعدی نیز فراهم شده است. در ماه‌های آینده، چندین مرحله عملیاتی دیگر در این مناطق اجرا خواهد شد تا پوشش امنیتی کاملی ایجاد شود.

همکاری با پلیس امنیت عمومی و مقابله با اراذل و اوباش

وی در ادامه گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی ما، همکاری با پلیس امنیت عمومی در مقابله با اراذل و اوباش است. هدف این است که ناامنی و عربده‌کشی در شهرستان‌ها و کلان‌شهرها کاهش یابد. یگان ویژه با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت در طرح‌های امنیتی، نقش مؤثری در تثبیت آرامش عمومی دارد و این اقدامات به‌طور مستمر دنبال می‌شود.

مقابله با سرقت و تقویت همکاری با پلیس آگاهی و پیشگیری

فرمانده یگان ویژه تاکید کرد: در حوزه پیشگیری از سرقت، یگان ویژه در کنار پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی وارد عمل می‌شود. ما با اجرای طرح‌های ویژه، جمع‌آوری مال‌خرها و حضور عملیاتی در مناطق پرسرقت، توانمندی جدیدی ایجاد کرده‌ایم تا درصد سرقت کاهش یابد. این اقدامات همچنین در ایام نوروز که سفرها افزایش می‌یابد، برای تأمین امنیت مردم تقویت خواهد شد.

امنیت پایدار در داخل کشور

سردار مصدق در پایان اظهار داشت: صادقانه عرض می‌کنم که وضعیت امنیت در داخل کشور بسیار خوب است. علی‌رغم تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی، ثبات و امنیت در شهرها و مناطق مختلف کشور برقرار است. یگان ویژه با آمادگی کامل و به‌کارگیری تمام توان خود، در کنار سایر نیروهای انتظامی، تلاش می‌کند تا این امنیت پایدار حفظ شود.