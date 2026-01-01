تجلیل حداد عادل از تلاش های علمی استاد محمدعلی مهدوی راد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام غلامعلی حداد عادل، مدیر عامل بنیاد دایره المعارف اسلامی به آئین نکوداشت «استاد محمدعلی مهدوی‌راد» که صبح پنجشنبه در تالار فرهنگ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد، به شرح زیر است:

باسمه تعالی

استاد معزز، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد علی مهدوی‌راد

به احترام سال‌ها پژوهش و تألیف کتاب‌ها و مقالات عالمانه در خدمت قرآن و حدیث و تدریس علوم قرآنی و تربیت شاگردانی که هر یک فرهیخته ای منشأ آثار در آستان معارف وحیانی و تمسک ایمانی به ثقلین شده اند، به ویژه با قدرشناسی از مساهمت ارجمند جنابعالی در تألیف مقالات گرانقدر در دانشنامه جهان اسلام، سپاس صمیمی خویش را تقدیم می‌دارم و برای شما از حضرت ربوبی روزهایی سرشار از توفیق و تأیید همراه با سرفرازی و عافیت و نیک انجامی خواستارم.

غلامعلی حداد عادل