۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

مقام امنیتی روسیه: همکاری با ایران تحت هیچ شرایطی متوقف نمی‌شود

یک مقام امنیتی ارشد روسیه اعلام کرد که این کشور به پیمان مشارکت راهبردی با ایران متعهد است و تحت هیچ شرایطی، همکاری با تهران را متوقف نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی ناریشکین» رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد: مسکو به پیمان مشارکت راهبردی با تهران پایبند خواهد بود.

وی افزود: سرویس اطلاعات خارجی روسیه تعامل بسیار خوبی با سرویس‌های اطلاعاتی ایران دارد و این همکاری تحت هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد.

در بخش دیگری از سخنانش، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه درباره انقضای پیمان استارت نو(پیمان کاهش تسلیحات راهبردی) بین مسکو و واشنگتن نیز گفت: کرملین پس از پایان اعتبار پیمان استارت نو رفتاری مسئولانه در پیش میگیرد و وضعیت موجود و رفتار سایر کشورهایی را که دارای سلاح هسته‌ای هستند تحلیل می‌کند.

پیمان استارت نو به منظور کنترل و کاهش تسلیحات هسته ای بین آمریکا و روسیه امضا شده است. براساس این پیمان که در سال ۲۰۱۰ امضا شده، دو طرف باید زرادخانه های هسته ای خود را به حداکثر هزار و ۵۵۰ کلاهک در هر دو طرف محدود کنند.

